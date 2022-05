If I can dream: la canzone di Elvis cantata dai Maneskin

If I can dream: la canzone di Elvis cantata dal gruppo musicale dei Maneskin farà parte del film su Presley

If I can dream farà parte del film su Presley e la cantano i Maneskin, noto gruppo musicale italiano. Dopo la vittoria dello scorso anno, sono tornati sul palco dell’Eurovision con le canzoni Supermodel e If I can dream.

Li abbiamo visti sul palco della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, a un anno di distanza dalla vittoria di Rotterdam.

I Maneskin hanno infiammato la platea con il loro nuovo singolo Supermodel, ma la sorpresa è arrivata con una cover di Elvis Presley, precisamente del brano If I Can Dream. È una delle tante canzoni rese eterne dal Re del Rock, ma ha una particolarità: pubblicato nel 1968, è stato il primo brano dell’artista a sfondo sociale e contiene riferimenti al celebre discorso “I have a Dream” di Martin Luther King.

La notizia è che questa versione dei Maneskin sarà contenuta nella soundtrack ufficiale del film biografico Elvis, diretto dal regista australiano Baz Luhrmann che sarà presentato nei prossimi giorni alFestival di Cannes.

Nel film Elvis è interpretato da Austin Butler, mentre Tom Hanks è il suo manager, il Colonnello Tom Parker. La storia esplora i due decenni lungo i quali Presley diventa e si consolida come una star planetaria, mentre l’America va incontro a una progressiva perdita dell’innocenza.

La trama del film su Presley

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco temporale di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Elvis arriverà nei cinema italiani il prossimo 23 giugno.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.