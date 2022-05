Generazione Low Cost, la prima clip italiana del film

È stata rilasciata la prima clip italiana del film Generazione Low Cost, in arrivo nelle sale cinematografiche il 12 maggio

Il film arriverà nelle sale italiane il 12 maggio, ma oggi è stata rilasciata la prima clip italiana della pellicola.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano Generazione Low Cost (Zero Fucks Given), film interpretato da Adèle Exarchopoulos che ha incantato all’ultima edizione del Torino Film Fest e al Festival di Cannes dove era in concorso alla Semaine de la Critique.

La trama

Diretto dalla coppia di registi Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre, Generazione Low Cost narra della vita di Cassandre, una giovane hostess che lavora per una compagnia aerea low cost, con la costante ambizione di lavorare, un giorno, per una compagnia di alto livello.

La sua vita si svolge fra feste, divertimento, in scalo tra un volo e l’altro, senza troppe responsabilità e senza pensare

troppo a cosa accadrà in futuro. Un’esistenza senza legami e senza radici all’insegna del presente e della ricerca della libertà.

Cassandre è felice della sua vita anche se frenetica e scandita dai continui viaggi, ma quando un imprevisto la costringerà a tornare a casa, sarà messa davanti alle sue responsabilità e sarà costretta a fare i conti con i nodi irrisolti e mai realmente affrontati del suo passato.

I significati aldilà dello schermo

Adèle Exarchopoulos dichiara di aver cercato di trasporre su schermo la sensazione che provano tutti quando sono in aeroporto.

Gli aeroporti, sono luoghi inabitabili, eppure costantemente abitati, sono luoghi di passaggio, nei quali si svolge una sequenza di eventi con una certa continuità, che si svolgono in uno spazio gigantesco, ma completamente pubblico, visibile a tutti.

La protagonista della Palma d’Oro La Vita di Adele – per cui ha vinto il César come migliore promessa del cinema francese – torna sul grande schermo nei panni di una giovane donna che rappresenta un’intera generazione in cerca del suo posto nel mondo.

