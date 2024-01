What If…? Stagione 3: la clip con Bucky Barnes e Red Guardian

La seconda stagione è appena uscita, eppure Marvel ci mostra già in anteprima una clip con Bucky Barnes e Red Guardian dalla stagione 3 di What If…?, dandoci un primo sguardo al terzo ciclo di episodi della serie animata

Dopo un’ottima seconda stagione, della quale abbiamo scritto una recensione di ogni episodio, i Marvel Studios hanno già annunciato la stagione 3 di What If…?, la serie con alla regia il disegnatore di storyborad Bryan Andrews, che parla di una serie di storie alternative sui personaggi più e meno amati dell’MCU. Disney non ci ha fatto rimanere con l’amaro in bocca, e oltre all’annuncio, ci ha mostrato anche in anteprima una clip con i personaggi interpretati da Sebastian Stan (qui la filmografia completa) e David Harbour, ovvero Soldato D’Inverno e Red Guardian. Avremo già modo di vedere i due personaggi collaborare insieme nel film live-action Thunderbolts, film che uscirà nel 2025 che riporterà Sebastian Stan e David Harbour sul grande schermo. Nel frattempo, però, pare che vedremo insieme i due personaggi già nella stagione 3 di What If…?, ma cosa succede nella clip esattamente?

What If…? Stagione 3 e la clip con Bucky e Red Guardian: cosa succede nella clip?

La trama di What If…? gira attorno alle realtà parallele in cui le vite dei nostri amati personaggi dell’MCU sono andate diversamente. Questa è una serie antropologica che risponde appunto alla domanda “cosa sarebbe successo se…?” e ci mostra una risposta visiva a tale domanda, con episodi che sembrano fini a loro stessi, ma che alla fine della stagione si riuniscono nell’episodio finale. Il punto forte di questa serie animata è lo stile animato unico nel suo genere, che arricchisce l’MCU.

Disney ha capito il potenziale della serie e non si è fatta attendere, annunciando con una clip la stagione 3 di What If…? con Soldato D’Inverno e Red Guardian, coppia inedita dell’MCU. I due personaggi saranno importanti per il futuro dell’MCU, motivo per cui hanno deciso di creare una storia alternativa con loro protagonisti. Nella clip, che sarà appunto parte della terza stagione, vediamo un Red Guardian più giovane e il solito Soldato D’Inverno cupo e taciturno, mentre fuggono dalle forze dell’ordine. Non è chiaro qual è l’ordine cronologico dell’episodio nella storia dell’MCU, ma di sicuro racconterà di più su questo duo che vedremo prossimamente al cinema. La clip, d’altronde, ha il titolo di Uno sguardo nel futuro.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo duo in azione? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

