Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Return to Monkey Island, il nuovo inizio per il franchise di Gilbert arrivato un mesetto fa su Nintendo Switch e, più recentemente, sulle console di nuova generazione

Ne abbiamo parlato tanto nella nostra recensione dedicata, ma ci fa sempre piacere dire che sì: a noi Return to Monkey Island è piaciuto, e anche tanto. Al netto di qualche innegabile pecca, che pone però radici in quelle origini che il franchise di Gilbert ha avuto ormai più di trent’anni fa, il ritorno di Guybrush Threepwood su PC e Nintendo è stato emozionante e travolgente, tanto e forse ancor di più quanto ripensare alle sue prime avventure. Il gioco è recentemente arrivato anche su PlayStation 5 ed Xbox Series X | S, molto prima di quanto ci potessimo aspettare, ma tant’è: noi ne siamo felici. E ne saranno felici anche i collezionisti di trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Return to Monkey Island consta di 40 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 12 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Return to Monkey Island. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Return to Monkey Island: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Gamba di legno : Hai soddisfatto i tuoi bisogni in bagno.

: Hai soddisfatto i tuoi bisogni in bagno. Anatra fortunata : Hai condiviso la tua fortuna.

: Hai condiviso la tua fortuna. Parte uno : Hai iniziato la Parte Uno.

: Hai iniziato la Parte Uno. Fan service : Hai convinto Cobb a parlarti di Loom.

: Hai convinto Cobb a parlarti di Loom. Nerd cartografico : Hai esaminato con dovizia tutta la merce di Wally.

: Hai esaminato con dovizia tutta la merce di Wally. Furto del mocio : Hai provato a rubare il mocio del cuoco.

: Hai provato a rubare il mocio del cuoco. Ehi, aspetta! : Hai liberato Otis.

: Hai liberato Otis. Spaccone : Hai detto a tutti su Mêlée Island che stai cercando il Segreto.

: Hai detto a tutti su Mêlée Island che stai cercando il Segreto. Parte due : Hai iniziato la Parte Due.

: Hai iniziato la Parte Due. Super-mozzo : Hai pulito la stiva venti volte.

: Hai pulito la stiva venti volte. Fumantino : Hai avuto il coraggio di assaggiare l’Alaska Infuocato.

: Hai avuto il coraggio di assaggiare l’Alaska Infuocato. Parte tre: Hai iniziato la Parte Tre.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Return to Monkey Island: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Non amaro : Hai raggiunto il cuore del problema.

: Hai raggiunto il cuore del problema. Parte quattro : Hai iniziato la Parte Quattro.

: Hai iniziato la Parte Quattro. Cittadino paziente : Hai atteso pazientemente per incontrare Carla.

: Hai atteso pazientemente per incontrare Carla. Protezione civile : Hai offerto del denaro per il soccorso ai terremotati.

: Hai offerto del denaro per il soccorso ai terremotati. Promessa mantenuta : Hai fatto un favore a Gullet.

: Hai fatto un favore a Gullet. Dentista samaritano : Hai portato a Stan il suo spazzolino.

: Hai portato a Stan il suo spazzolino. Facsimile della bandiera : Hai effettuato il vecchio trucco dello scambio con la replica della bandiera.

: Hai effettuato il vecchio trucco dello scambio con la replica della bandiera. Pescatore : Hai raggiunto il livello di Compare d’Alto Rango.

: Hai raggiunto il livello di Compare d’Alto Rango. Topo da biblioteca : Hai trovato tutte le copie di “Alla Fine dell’Asse”.

: Hai trovato tutte le copie di “Alla Fine dell’Asse”. Collezionista di carte : Hai raccolto più di venti carte quiz.

: Hai raccolto più di venti carte quiz. Professionista dei quiz : Hai risposto correttamente a dieci quiz.

: Hai risposto correttamente a dieci quiz. Maestro dei quiz: Hai risposto correttamente a venticinque quiz.

I trofei d’argento | Return to Monkey Island: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Testa di… mocio : Hai avuto il posto da mozzo usando tutte e quattro le teste da mocio.

: Hai avuto il posto da mozzo usando tutte e quattro le teste da mocio. Maniaco del pulito : Hai elencato tutta la sporcizia sul Rapporto del Primo Mozzo.

: Hai elencato tutta la sporcizia sul Rapporto del Primo Mozzo. Morto morto morto : Hai realmente incontrato la morte.

: Hai realmente incontrato la morte. Nave affollata : Hai portato con te i teschi spaventosi sulla Scimmia del Mare II.

: Hai portato con te i teschi spaventosi sulla Scimmia del Mare II. Ahoy!: Ahoy! più di venti volte.

più di venti volte. Alla macchia : Hai fatto scappare il lompo.

: Hai fatto scappare il lompo. Palombaro : Hai esplorato l’intero fondale oceanico.

: Hai esplorato l’intero fondale oceanico. Parte cinque : Hai iniziato la Parte Cinque.

: Hai iniziato la Parte Cinque. Free Wally : Hai salvato Wally da Monkey Island.

: Hai salvato Wally da Monkey Island. Non ci credo : Hai fatto ritorno al mondo che conosci.

: Hai fatto ritorno al mondo che conosci. Gran maestro dei quiz : Hai risposto correttamente a cinquanta quiz.

: Hai risposto correttamente a cinquanta quiz. Signore dei quiz: Hai risposto correttamente a settantacinque quiz.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Return to Monkey Island: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Signore supremo dei quiz : Hai risposto correttamente a cento quiz.

: Hai risposto correttamente a cento quiz. Cogg Island : Hai trovato Cogg Island.

: Hai trovato Cogg Island. Velocista: Hai raggiunto il finale in due ore o meno.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Return to Monkey Island!

Scimmia ammiraglio: Hai ottenuto tutti i nostri fantastici trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Return to Monkey Island. Fateci sapere se avete già giocato al titolo su Nintendo Switch qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!