Heat 2: il film si farà quest’anno, arriva la conferma dal regista Michael Mann

Heat 2, il film prequel e sequel di Heat del 1995 vedrà la luce quest’anno. A confermarlo è il regista candidato all’Oscar Michael Mann

Heat 2 si farà. Il regista Michael Mann sta continuando a rilasciare degli aggiornamenti interessanti in merito allo sviluppo del sequel del thriller poliziesco Heat. Anzi, il regista ha affermato che intende iniziare le riprese quest’anno. In una recente intervista, ha dichiarato che inizierà non appena terminerà di dare gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura. Cosa dovranno aspettarsi gli appassionati del cinema poliziesco da questo seguito? Stando alle dichiarazioni del regista, proprio come nel romanzo del 2022 su cui si baserà il film, sarà sia un prequel che un sequel dell’acclamatissima pellicola del 1995. Ciò vuol dire che nella trama verranno ripercorsi gli anni formativi del detective Vincent Hanna, interpretato nel 1995 dal premio Oscar Al Pacino, ma anche dei criminali Neil McCauley (Robert De Niro), Chris Shiherlis (Val Kilmer) e Nate (Jon Voight). Dove aver condotto agli eventi del primo film, la trama racconterà i fatti odierni.

Heat 2: il film sarà sia un prequel che un sequel

Mann ha intenzione di dare un ruolo all’attuale star del film “Ferrari” Adam Driver? Il regista candidato all’Oscar ha confermato i colloqui tra lui e l’attore in merito al ruolo di Neil McCauley nel seguito di Heat. Inoltre, il regista ha confermato che Heat 2 diventerà una priorità per lui, affermando anche di aver scritto proprio il romanzo durante le riprese del film Ferrari.

Chiaramente impressionato da Driver dopo averlo scelto per il ruolo di Enzo Ferrari nel suo dramma biografico, Mann spera davvero che l’attore candidato all’Oscar prenderà il posto di Robert De Niro nel ruolo di Neil McCauley in Heat 2. Se Heat 2 il film seguirà alla lettera la trama del romanzo, verranno raccontati sia gli anni precedenti agli eventi del primo film e sia quelli successivi, introducendo anche nuovi personaggi insieme a nuovi mondi criminali.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.