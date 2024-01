Five Nights at Freddy’s: il sequel è ufficialmente confermato

La notizia già nell’aria che Five Nights at Freddy’s avrà un sequel è stata confermata da uno dei protagonisti

Con quasi 300 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, del fenomeno Five Nights At Freddy’s può ormai decisamente parlarsi in termini di successo di questa stagione cinematografica. Consacrazione che, come spesso accade, porta con sé la prevedibile messa in cantiere di un sequel del film di Emma Tammi, come già confermato dalle parole di Josh Hutcherson, che sembrano aprire alla possibilità di un vero e proprio franchise.

Adattamento della fortunata e prolifica serie multimediale prodotto dalla Blumhouse, di fatto un franchise già esisteva prima della trasposizione cinematografica, che dovrebbe arricchirsi presto del Five Nights At Freddy’s 2 attualmente in fase di lavorazione e con tempi rapidi di realizzazione. Ricordiamo che la serie videoludica è nata nel 2014 con una serie di undici titoli, quattro spin-off (FNaF World, Freddy in Space 2, Security Breach: Fury’s Rage, Freddy in Space 3: Chica in Space), una trilogia leggeraria (Five Nights at Freddy’s: The Silver Eyes, The Twisted Ones, The Fourth Closet) e due serie antologiche (Gli incubi del Fazbear, Tales from the Pizzaplex).

Il sequel di Five Nights At Freddy’s

In attesa dell’annuncio ufficiale, è stato il Mike protagonista del survival horror a rivelare che il seguito del film uscito in sala a ottobre è al centro dei pensieri dei vertici della società di produzione proprio in questi giorni.

So che in questo momento stanno definendo la storia e vogliono iniziare il prima possibile. Per me è stato davvero fantastico e fenomenale. Speravamo che il pubblico fosse in sintonia con il film. Ma non credo che nessuno, nemmeno da parte nostra, si aspettasse che il successo fosse tale. Non vedo l’ora di tornare sul set. Emma Tammi, la nostra regista, è stata fantastica, ed è stato un mondo così divertente in cui giocare. Non vedo l’ora di vedere cosa faranno in seguito.

Scontato che fosse, come detto, il sequel potrebbe essere l’incipit un nuovo franchise della Blumhouse. Nell’attesa di nuove notizie in merito, vi rimandiamo alla nostra recensione della pellicola del 2023.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.