Le novità di JBL al CES 2024

In occasione del CES di Las Vegas di quest’anno, JBL, l’iconico brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore, ha svelato le sue più recenti innovazioni destinate a essere protagoniste nel corso del prossimo anno

JBL ha recentemente lanciato la sua innovativa serie di auricolari JBL Live TWS 3 durante il CES di Las Vegas. Questa linea comprende tre modelli distinti: Buds, Beam e Flex, ciascuno dotato della nuova e avanzata Smart Charging Case di JBL, una custodia di ricarica intelligente che offre agli utenti il pieno controllo degli auricolari e di numerose funzionalità senza la necessità di collegare un dispositivo mobile o l’app Cuffie JBL.

La custodia si distingue per la sua fruibilità e intuitività, grazie al display touch a LED da 1,45 pollici.

Auricolari JBL Live TWS 3: innovazione e qualità al CES 2024

La serie JBL Live TWS 3 assicura comfort e flessibilità, offrendo la possibilità di scegliere tra tre modelli di auricolari distinti. Dotati di tecnologia Hi-Res Audio in modalità wireless e del riconoscibile JBL Signature Sound, questi auricolari true wireless supportano anche Bluetooth 5.3 con LE, garantendo connessioni multipoint stabili e una durata della batteria prolungata.

Per quanto riguarda lo stile, la serie è disponibile in quattro nuove colorazioni: viola, blu, argento e nero, offrendo agli utenti una combinazione di stile e durata grazie alla certificazione IP55 per l’impermeabilità.

Gli auricolari JBL Live TWS 3 saranno sul mercato da giugno 2024, disponibili presso i principali rivenditori di elettronica e sul sito jblstore.it al prezzo di €199,00.

La nuova serie PartyBox: altoparlanti innovativi per feste indimenticabili

Anche la rinomata serie PartyBox ha subito un’innovazione significativa. JBL ha introdotto i nuovi modelli JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320 e JBL PartyBox Wireless Mic.

Questa nuova gamma di altoparlanti per feste offre un audio coinvolgente ed effetti luminosi accattivanti, promettendo di trasformare le feste in eventi indimenticabili. Con una durata della batteria prolungata e caratteristiche Bluetooth aggiornate, JBL si impegna a fornire la colonna sonora per i momenti memorabili della vita.

I modelli JBL PartyBox Club 120 e JBL PartyBox Stage 320 incorporano la tecnologia AI Sound Boost di HARMAN, leader del settore, che utilizza un algoritmo AI per ottimizzare il livello di uscita acustica in tempo reale, garantendo un suono più potente con minore distorsione.

Entrambi i nuovi altoparlanti PartyBox possono connettersi ad altri dispositivi con JBL Auracast. I nuovi altoparlanti PartyBox saranno disponibili presso i principali rivenditori di elettronica e sul sito jblstore.it a partire da aprile 2024.

Il prezzo sarà di €399,99 per JBL PartyBox Club 120, €599,99 per JBL PartyBox Club 320 e €149,99 per JBL PartyBox Wireless Mics. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale.

JBL rivoluziona la serie di altoparlanti portatili con Auracast e sostenibilità

JBL ha annunciato significative innovazioni anche per la sua rinomata serie di altoparlanti portatili, tra cui JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 e JBL Go 4.

L’introduzione di Auracast negli altoparlanti portatili JBL apre la strada a opzioni di connettività praticamente illimitate, consentendo l’accoppiamento stereo o multi-speaker tra diversi diffusori. Per contribuire all’ambiente, questi altoparlanti ora presentano una composizione più sostenibile, con il 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori.

Le nuove varianti saranno disponibili in una gamma di colori eleganti (camouflage, rosso, viola, grigio, blu e nero, mentre JBL Xtreme 4 sarà disponibile in blu, mimetico e nero), offrendo non solo un design accattivante ma anche nuove funzionalità per un’esperienza sonora migliorata, ideale per gli appassionati.

JBL Xtreme 4 sarà in vendita a partire da marzo al prezzo di €349,99; JBL Clip 5 sarà disponibile da maggio al prezzo di €69,99, e JBL Go 4 sarà sul mercato da aprile al prezzo di €49,99.

Serie Quantum Stream: microfoni di qualità per ogni creatore di contenuti

JBL ha ampliato la sua gamma di microfoni Quantum Stream con l’introduzione dei nuovi modelli JBL Quantum Stream Talk, JBL Quantum Stream Studio e JBL Quantum Stream Wireless. Queste aggiunte significative allineano perfettamente alla missione di JBL di fornire qualità audio di alto livello per tutti, contribuendo a garantire una riproduzione di contenuti di elevata qualità per soddisfare le esigenze di tutti i creatori di contenuti.

Che si tratti di registrare podcast con ospiti, creare l’ultima canzone di successo o semplicemente interagire con la propria fanbase online, la serie di microfoni JBL Quantum Stream offre opzioni adatte a ogni occasione.

I nuovi modelli Quantum Stream saranno disponibili a partire da marzo 2024 presso i principali rivenditori.

JBL Quantum Stream Talk avrà un prezzo di €49.99, JBL Quantum Stream Wireless sarà disponibile a €99.99 e JBL Quantum Stream Studio sarà venduto a €149.99.

