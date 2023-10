Harry Potter: torna la maratona in TV su Italia 1!

Anche quest’anno Italia 1 ha programmato una maratona di Harry Potter per permetterci di tornare ad Hogwarts e rivivere ancora una volta le sue magiche atmosfere di nuovo in TV

Come di consueto anche quest’anno è arrivato il momento di tornare tutti insieme ad Hogwarts. Ed anche quest’anno ci pensa Italia 1 a curare la nostra nostalgia della scuola di magia e stregoneria. Come ogni anno ci sarà un appuntamento settimanale in prima serata con tutti i film della serie in modo da poter rivivere le atmosfere di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Il primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale, dovrebbe andare in onda domenica 29 ottobre in prima serata su Italia 1, quindi per vedere le successive basterà sintonizzarsi sulla rete Mediaset sempre nello stesso giorno, nelle settimane seguenti, alle 21:20. La maratona di Harry Potter è ormai diventato un appuntamento che si rinnova anche più volte durante un solo anno visto il successo che è stato riscontrato in passato.

Programmazione della maratona di Harry Potter in TV

La saga è, in realtà disponibile per intero su diverse piattaforme streaming. Infatti la si può trovare su Prime Video e da poco anche su Netflix. Tuttavia, per i fan di Harry Potter la maratona su Italia 1 è un rito ormai imperdibile, da poter vivere tutti insieme. La maratona è stata inserita nel palinsesto che va da ottobre a dicembre 2023. L’appuntamento stavolta sembra essere stato anticipato rispetto alla messa in onda tra gennaio e marzo degli anni passati.

La programmazione sembra essere la seguente:

Harry Potter e la pietra filosofale – 29 ottobre 2023

Harry Potter e la camera dei segreti – 5 novembre 2023

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 12 novembre 2023

Harry Potter e il calice di fuoco – 19 novembre 2023

Harry Potter e l’Ordine della fenice – 26 novembre 2023

Harry Potter e il principe Mezzosangue – 3 dicembre 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1 – 10 dicembre 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 – 17 dicembre 2023

Non è chiaro se a seguire saranno mandati in onda anche i film relativi allo spin-off Animali Fantastici. Non ci resta che aspettare e seguire il rito della maratona di Harry Potter in TV come ogni anno. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

