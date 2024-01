Acer: presentato il nuovo laptop Aspire Vero 16 ed i nuovi router Predator Connect

Acer ha recentemente presentato il nuovo laptop Aspire Vero 16 ed i nuovi router Predator Connect. Inoltre, ha introdotto la sua nuova linea di portatili Acer Aspire Go

Acer ha recentemente lanciato i due nuovissimi router dedicati al gaming Predator Connect X7 5G CPE e Predator Connect T7 Wi-Fi 7. Questi nuovi router sfruttando la tecnologia Qualcomm e introducendo il primo CPE gaming 5G Wi-Fi 7 al mondo. Inoltre, l’azienda ha presentato il nuovo laptop IA Aspire Vero 16, equipaggiato con i più recenti processori Intel CoreTM Ultra 7 dotati di Intel AI Boost. Sottolineando l’impegno per raggiungere la neutralità carbonica, con una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica lungo l’intero ciclo di vita.

In aggiunta, Acer ha introdotto la linea di computer portatili Acer Aspire Go, disponibile nei formati da 15,6 e 14 pollici. Caratterizzati da display WUXGA, cornici dello schermo ridotte, capacità di memoria fino a 16 GB, memoria SSD da 1 TB, e una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti. Il modello Acer Aspire Go 14 presenta processori Intel Core serie i3 N o AMD RyzenTM serie 7000, garantendo una fluida esperienza multitasking e produttività impeccabile. Tutti i laptop Aspire includono Microsoft Copilot in Windows 11, con accesso tramite un tasto dedicato, e Acer PurifiedVoiceTM.

Dettagli sui nuovi Acer Aspire Vero 16 e Predator Connect

Acer ha annunciato i nuovi prodotti come parte dell’espansione della linea di laptop Aspire. Offrendo una vasta gamma di opzioni e design per soddisfare le esigenze informatiche quotidiane degli utenti. L’Aspire Vero 16, appartenente alla linea di prodotti Vero, è alimentato dai nuovi processori Intel CoreTM Ultra con Intel AI Boost e supporta il Wi-Fi 7. Acer si è impegnata a garantire la neutralità carbonica dell’Aspire Vero 16, seguendo gli standard internazionali per il calcolo dell’impronta di carbonio.

Azioni mirate vengono intraprese in ogni fase del ciclo di vita del dispositivo per ridurre al minimo l’impronta di carbonio, con l’aggiunta di crediti di carbonio di alta qualità per raggiungere la neutralità delle emissioni. Il laptop Intel Evo Edition Aspire Vero 16 ha aumentato la percentuale di materiali riciclati post-consumo (PCR) nel telaio. Raddoppiando la quantità rispetto al modello del 2021, combinando innovazione ecologica con le prestazioni di un PC di alta qualità.

La nuova gamma di notebook Acer Aspire Go 15 e Aspire Go 14 mira a soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti tradizionali e delle famiglie. Gli Aspire Go 15 sono equipaggiati con processori Intel Core i3 serie N, memoria potenziata, periferiche complete e tecnologia Acer PurifiedVoiceTM. Aspire Go 14 include anche processori AMD RyzenTM serie 7000. Entrambi i modelli sono dotati della più recente tecnologia IA, con un assistente intelligente con Copilot in Windows. Quest’ultimo accessibile tramite un tasto dedicato, insieme a Acer PurifiedVoice per chiamate in conferenza chiare.

Nuovi Acer Aspire Vero 16 e Predator Connect: deisgn eco-friendly

L’Aspire Vero 16, presentato come un PC IA carbon neutral con prestazioni eccezionali, integra un nuovo design e le più recenti funzionalità di gestione. Il laptop Intel Evo Edition è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost. Offrendo un’esperienza d’uso di alto livello, produttività elevata e una lunga durata della batteria, fino a 10.5 ore con una sola carica. Con Copilot in Windows e l’IA generativa, il laptop assiste intelligentemente gli utenti nelle loro attività quotidiane. La webcam QHD a 1440p dell’AI PC con Acer PurifiedVoice garantisce audio cristallino e video nitidi durante le conferenze.

Il design eco-friendly di Aspire Vero 16 presenta una superficie liscia con un colore grigio Cobblestone iconico e un telaio che utilizza il 60% di materiale PCR. riducendo le emissioni di CO2 durante la produzione. Il touchpad OceanGlassTM è realizzato con plastica proveniente dagli oceani, e l’imballaggio è completamente riciclato al 100%, con registrazione EPEAT Gold.

Per garantire che l’esperienza dell’utente non venga compromessa, Aspire Vero 16 è dotato di una serie di funzioni che migliorano la collaborazione e supportano vari stili di vita. Il display WQXGA da 16 pollici con cornici sottili e rapporto d’aspetto 16:10 offre un’ampia visuale. Mentre la compatibilità con il Wi-Fi 7 e caratteristiche come il Bluetooth LE Audio, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 e USB 4) e una porta HDMI 2.1 assicurano una connettività senza problemi. Aspire Vero 16 include anche AcerSenseTM per la gestione della batteria e delle modalità di prestazione, e Intel Unison 2.0 per l’integrazione di dispositivi e sistemi operativi.

Aspire Go15 e Go 14

Gli Aspire Go 15 e Aspire Go 14 sono progettati per essere accessibili ed efficienti per l’uso quotidiano. Dotati di processori Intel Core i3 Serie N e, nel caso di Aspire Go 14, anche con processori AMD Ryzen 7000 Series. Entrambi i modelli offrono fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD M.2 PCIe Gen3 da 1 TB per ampio spazio di archiviazione. Con un design a bordi ridotti e un rapporto di aspetto fino a 16:10, i portatili Aspire Go offrono ampie visuali con pannelli WUXGA e FHD. Entrambi i modelli sono dotati di Copilot in Windows con tasto dedicato per una maggiore facilità d’uso durante le attività quotidiane e l’utilizzo di applicazioni.

Inoltre, Aspire Go 15 e Aspire Go 14 incorporano materiali riciclabili nella cover e nell’imballaggio e sono registrati con Energy Star ed EPEAT Silver. I nuovi modelli Aspire saranno disponibili sul mercato italiano, con Aspire Vero 16 previsto per marzo a partire da 1.299 euro, e Aspire Go disponibile a partire da aprile con prezzi a partire da 399 euro.

Non solo Acer Aspire Vero 16: ecco i nuovi router Predator Connect

I nuovi Predator Connect X7 5G CPE e Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router offrono connessioni veloci e basse latenze di rete, fornendo un’esperienza di gioco wireless ottimale. Il CPE Predator Connect X7 5G, che incorpora le soluzioni di Qualcomm Technologies, combina le tecnologie Wi-Fi 7 e 5G per prestazioni massime, garantendo latenze di rete fino a 1 ms. Al contempo, il router Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh offre connessioni wireless rapide e stabili grazie al Wi-Fi 7 e al supporto della tecnologia Qualcomm Multi-Link Mesh.

Entrambi i router sono dotati del software Hybrid QoS, compatibile con Intel Killer Prioritization Engine. Inoltre supportano la tecnologia Multi-Link, che incrementa la larghezza di banda, il flusso di lavoro e migliora l’affidabilità della rete. Con processori quad-core avanzati di Qualcomm Technologies, i modelli X7 e T7 offrono una connettività estremamente veloce per i giocatori e gli streamer. Supportando il Wi-Fi 7 e offrendo un miglioramento negli standard MU-MIMO e OFDMA su tutti i dispositivi connessi.

Siamo entusiasti di presentare i nuovi router Predator con connettività 5G e Wi-Fi 7, consentendo ai giocatori di raggiungere nuovi livelli di gioco,

ha dichiarato Wayne Ma, General Manager, Connectivity di Acer Inc. In collaborazione con Qualcomm Technologies, Acer mira a offrire prestazioni e velocità superiori a una vasta gamma di giocatori e ambienti di gioco. I router gaming Predator di Acer rappresentano un notevole avanzamento grazie all’implementazione dei nuovi modelli Wi-Fi 7 Predator, che sfruttano le tecnologie wireless di Qualcomm Technologies. Questi router sono in grado di raddoppiare la velocità rispetto al Wi-Fi 6, offrendo maggiore flessibilità e prestazioni migliori per i giocatori. Questi risultati sono ottenuti grazie alla latenza significativamente ridotta del Wi-Fi 7, alla gestione più efficace delle interferenze, all’ampia larghezza di banda e alle prestazioni costanti per i dispositivi connessi.

L’innovazione

Il Predator Connect X7 5G CPE è noto per essere il primo a combinare la rete 5G e Wi-Fi 7 tri-band BE11000. Offrendo una velocità di 3,5 Gbps su 5G e una latenza estremamente bassa di 1 ms. Grazie alla doppia connettività tramite 5G ed Ethernet, il router mesh Predator Connect T7 Wi-Fi 7 offre una copertura di rete veloce, ampia e affidabile. Entrambi i router Predator gaming includono l’accelerazione di rete e sono compatibili con l’Intel Killer Prioritization Engine, fornendo un avanzato rilevamento dei dati di rete e un’assegnazione ottimizzata delle priorità per giochi, app e siti web.

Le caratteristiche del Wi-Fi 7, come il supporto dei canali a 320 MHz, il 4K QAM e le operazioni Multi-Link, migliorano le prestazioni dei router. Consentendo ai dispositivi di inviare e ricevere simultaneamente dati su bande di frequenza e canali diversi. I giocatori possono controllare i router attraverso l’applicazione Acer Predator Connect e monitorare la potenza del segnale di rete tramite la spia luminosa multicolore del logo Predator. Per la sicurezza, i dispositivi sono integrati con il motore Trend Micro Home Network Security, che protegge i dispositivi in rete da potenziali attacchi e analizza il traffico di rete.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa Acer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).