Orgoglio per gli italiani amanti dei videogiochi, arriva il primo videogioco basato totalmente sull’uso dell’intelligenza artificiale: Artificial Proxy Bar è un videogioco italiano che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare il giocatore a risolvere un caso di omicidio

Gli italiani continuano a farsi conoscere anche nel settore videoludico. Dopo l’ultimo gioco hack n’ slash Soulstice, arriva un altro gioco di cui andare immensamente fieri e per cui diventare patrioti: Artificial Proxy Bar. Questo, tuttavia, è un videogioco che si contraddistingue dagli altri, poiché non solo è un gioco nostrano, ma è anche il primo videogioco a sfruttare totalmente l’intelligenza artificiale. Il gioco utilizza all’interno un’intelligenza artificiale generativa testuale per la generazione dei dialoghi dei personaggi. Il modello utilizzato è GPT 3.5 Turbo della OpenAI (ChatGPT per intenderci) e a questo si accosta anche il modello Whisper per il riconoscimento vocale e la trascrizione audio in testo. Sì, avete capito bene, in questo videogioco potete perfino parlare con gli NPC con la vostra voce.

Artificial Proxy Bar: il videogioco italiano con l’intelligenza artificiale rivoluziona il settore

Il gioco è di genere investigativo, un puzzle game 3D in prima persona, ambientato in un mondo dominato dalle IA. Il protagonista è un’IA detective che deve risolvere un caso di un omicidio avvenuto nel bar jazz chiamato Proxy Bar. Il gioco ha un’atmosfera rilassante, vi ambienterete in un bar tranquillo con della musica jazz in sottofondo. Il gioco è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. La meccanica principale di questo titolo è quella di parlare con gli NPC, il giocatore potrà raccogliere indizi dalle loro conversazioni. Ma una cosa fondamentale da fare per risolvere il caso è quello di esplorare il mondo di gioco per raccogliere ulteriori indizi, che porteranno alla soluzione. Il gioco sarà disponibile per sistemi Windows e MacOS. Oltre a essere un videogioco, questo è un progetto a scopo di ricerca, quindi i modelli di IA non sono perfetti, ma funzionano nella lore di gioco.

I modelli sono a pagamento, nel senso che si paga in base alle parole inviate e ricevute. Il gioco complessivamente dura 2 ore, quindi a fine partita non spenderete più di 40 centesimi per i modelli IA. Nel momento in cui aprirete il gioco, vi verrà chiesto di iscrivervi a OpenAI e di inserire la chiave, la prima iscrizione vi regalerà un credito gratuito di 5 dollari per i primi 3 mesi. Una cosa fondamentale da sapere e di cui andare immensamente fieri è che il gioco è stato sviluppato da una sola sviluppatrice, la ventisettenne Margherita Orlando (conosciuta come Hinagames). Un’impresa non da poco per una giovane ragazza sviluppatrice che ha creato un gioco completamente basato sull’interazione col mondo di gioco tramite l’intelligenza artificiale, il che rivoluziona in maniera spaventosa il modo di creare un videogioco. Artificial Proxy Bar uscirà nel corso del 2024 su PC, gli aggiornamenti li troverete sugli account social Hinagames

