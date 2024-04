In arrivo su Crunchyroll l’uscita della S7 di My Hero Academia

La S7 di My Hero Academia è in uscita per il 4 maggio 2024 sulla piattaforma streaming di Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato che la settima stagione di My Hero Academia inizierà in streaming il 4 maggio 2024 e ci saranno inoltre 4 episodi che fungeranno da riepilogo della stagioni precedenti dell’anime. Gli episodi di riepilogo, My Hero Academia: Memories, inizieranno ad essere trasmessi ogni sabato a partire dal 6 aprile 2024. Si tratta di quattro episodi riepilogativi che copriranno le prime sei stagioni dell’anime. Questi episodi porteranno poi al debutto della settima stagione del 4 maggio 2024. Gli episodi saranno disponibili sia doppiati in lingua originale con i sottotitoli e sia doppiati in: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Crunchyroll non ha reso noto quanto saranno lunghi gli episodi di riepilogo e neppure come saranno suddivise le sei stagioni nelle quattro puntate. Ad ogni modo si tratta di episodi puramente riassuntivi che non conterranno nessun evento aggiuntivo alle stagioni precedenti dell’anime e neppure eventi aggiuntivi che fungano da collegamento alla settima stagione.

Uscita della S7 di My Hero Academia su Cruncyroll

La settima stagione vera e proprio di My Hero Academia inizierà il 4 maggio 2024. Così come gli episodi riassuntivi di My Hero Academia Memories, anche la settima stagione potrà essere disponibile doppiata in giapponese con i sottotitoli oppure doppiata in: inglese, francese, tedesco, italiano. Per quanto riguarda i doppiaggi in spagnolo e portoghese, invece, saranno disponibili solo dopo il debutto. Al momento sono fruibili 144 episodi della serie e il film Two Heroes.

