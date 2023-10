Good Omens: si farà una terza stagione?

Ci sono buone probabilità perché si produca una terza stagione per la serie Good Omens, tuttavia il produttore esecutivo non sarà più Douglas Mackinnon

È possibile che la popolare serie televisiva Good Omens, che si basa sull’omonimo romanzo firmato da Neil Gaiman e Terry Pratchett, possa tornare sul piccolo schermo con un terza stagione. La notizia sembra essere trapelata da fonti interne ad Amazon Prime Video e alla BBC, le due emittenti che producono la serie. In seguito tale notizia è stata riportata da vari siti web, tra cui alcuni noti per l’affidabilità delle loro notizie.

Good Omens terza stagione? Probabile, ma senza Douglas Mackinnon

Ad ogni modo, i fan della serie dovranno comunque fare i conti con una novità, infatti Douglas Mackinnon, regista e produttore esecutivo delle prime due stagioni, ha già annunciato la sua uscita ufficiale dal progetto. Mackinnon ha fatto l’annuncio attraverso un commento su Instagram, rispondendo ad un fan che gli aveva chiesto di mantenere il set dopo la terza stagione della serie. Il produttore, ha risposto senza troppi giri di parole: “Non sono più coinvolto in questo show”, tuttavia non ha aggiunto ulteriori spiegazioni.

L’uscita di Mackinnon dalla serie è confermata anche da Neil Gaiman, autore del romanzo originale e co-creatore della serie. L’autore interagisce su Blensky con i suoi seguaci e proprio su tale piattaforma ha scritto: “Douglas si è dedicato ad altri progetti”, ma non ha svelato chi sarà il sostituto. Al momento non ci sono altre informazioni sull’ipotetica terza stagione di Good Omens. Se tale roumors fosse confermato, le riprese potrebbero iniziare già l’anno prossimo, nel 2024.

E voi vorreste vedere una terza stagione di Good Omens? Fatecelo sapere in un commento! Nel frattempo non resta che goderci le prime due stagione già disponibili su Prime Video. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

