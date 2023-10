Animali Fantastici: la saga è in pausa!

Pare che regista e Warner Bros Discovery siano in cerca di una vacanza dal mondo magico, perciò la saga Animali Fantastici andrà in pausa

Sembra che la serie di Animali Fantastici, lo spin-off ambientato nel passato del mondo magico di Harry Potter, non abbia prospettive di futuro, almeno a breve termine. La rivelazione è stata fatta da David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter e i tre dello spin-off. Il regista, in un’intervista ha rivelato che, al momento, la saga di Animali Fantastici, non è vista come priorità dallo studio Warner Bros. Discovery, che ha acquistato i diritti di tutto lo Wizarding World. Ha inoltre aggiunto che tutto il team è molto soddisfatto del lavoro fatto con il terzo capitolo, ma che si è sentita la necessità di prendersi una pausa dopo la distribuzione del film al mondo. E non si è fermato qui.

Il successo altalenante di Animali Fantastici al botteghino e la conseguente pausa

Infatti Yates ha deciso di svelare un’interessante retroscena riguardo la pianificazione della serie. Infatti sembra che inizialmente la saga fosse pensata come un trilogia, ma che poi J. K. Rowling abbia deciso di annunciare a sorpresa che i film sarebbero stati cinque, senza nemmeno consultare il team creativo della produzione. La rivelazione della scrittrice ha stupito tutti durante una proiezione stampa nella quale si stavano mostrando alcune scene del primo film. Sembra che la Rowling sia salita sul palco e abbia annunciato che i film sarebbero stati cinque stupendo tutti, team creativo compreso a cui nessuno aveva riferito che i film sarebbero stati cinque.

Tuttavia la serie di Animali Fantastici non ha avuto un successo costante al botteghino. Il primo film ha incassato bene, ma i due successivi hanno avuto del cali molto significativi, ciò ha fatto dedurre che il pubblico abbia perso interesse per la serie. A ciò vanno aggiunte le diverse polemiche che hanno colpito cast e Rowling stessa. Bisogna, infatti, tener conto della sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, le dichiarazioni controverse di J. K. Rowling sulle questioni transgender, e il discutibile comportamento di Ezra Miller fuori dal set, proprio nel momento di promozione del film. Non è ancora deciso se la serie riprenderà in futuro o se rimarrà incompiuta.

L’unica cosa certa sull’universo narrativo potteriano è il reboot della saga sotto forma di serie tv, oltre alla pausa obbligata pe Animali Fantastici. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

