Golden Globes 2024, record di spettatori

La sfida è stata vinta anche i Golden Globes 2024, infatti si è arrivati quasi ai 9,5 milioni di spettatori, un vero record

I Golden Globes ce l’hanno fatta anche quest’anno, hanno vinto la sfida degli ascolti. Infatti, l’81esima edizione del premio è stata seguita da quasi 9,5 milioni di spettatori domenica sera in diretta. Si tratta del miglior risultato che la premiazione vede dal 2020, quando la trasmissione venne trasmessa sulla NBC. Probabilmente il passaggio di trasmissione sulla CBS ha influito su questo record di spettatori. Infatti, la CBS è il principale canale televisivo broadcast americano e, poco prima della cerimonia, ha mandato in onda un’importante partita dell’NFL.

Golden Globes 2024 cosa ha reso possibile il record di spettatori

Ovviamente, il vero merito di questo record di spettatori è da attribuire oltre che a film molto popolari e chiacchierati durante l’anno come Barbie e Oppenheimer in lizza per i premi principali, anche alla presenza di grandi star, come Taylor Swift che già da sola, porta con sé un gran seguito di fans, e ad una forte pubblicità sui social.

Tuttavia, ancora alla vigilia della diretta c’era il timore che la cerimonia potesse totalizzare meno di 6 milioni di spettatori, come era già accaduto per le precedenti due edizioni. Ciò avrebbe potuto influire anche sulla scelta di non rinnovare il contratto sui diritti per la CBS. Invece con quasi 10 milioni di spettatori, sembra che il network si sia assicurato un contratto, potremmo dire pluriennale. Ovviamente i dati devono ancora essere confermati nelle prossime ore, ma pare proprio che i numeri si aggirino intorno a queste cifre.

E voi avete aiutato i Golden Globes 2024 a raggiungere questo record di spettatori? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

