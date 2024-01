Esordi vincenti con K55 CORE: la nuova tastiera da gaming di CORSAIR

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per i gamer più esigenti, la f unzionalità di supporto al rollover a 12 tasti assicura che tutte le azioni di gioco vengano eseguite con una frequenza di aggiornamento rapidissima di 1.000 Hz. Qualsiasi sfida vi aspetti nei vostri giochi preferiti, la K55 CORE vi fornisce tutte le risorse necessarie per iniziare a raccogliere una serie di vittorie.

La K55 CORE offre tutte le funzionalità necessarie per affrontare con successo ogni impresa: il tasto dedicato per disabilitare la scorciatoia al menu Start di Windows evita interruzioni indesiderate durante il gioco; è inoltre possibile regolare l’illuminazione RGB con una facile pressione di un tasto dedicato.

Indispensabile in ogni sessione di gioco, la K55 CORE vi guida verso il successo. Giocate, divertitevi e iniziate ad accumulare vittorie una dietro l’altra, una tastiera full-size caratterizzata da un design elegante e moderno, appositamente progettata per coloro che si avvicinano al mondo del gaming su PC.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.