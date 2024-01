FSP: presentata la nuovissima linea di chassis CUT593

FSP ha recentemente presentato la sua nuovissima linea di chassis CUT593. Eleganza semplice e raffinata per build ad alte prestazioni

FSP Group è il principale produttore mondiale di soluzioni ODM ad elevate prestazioni, alimentatori STD personalizzati e hardware per PC. Quest’oggi è lieto di annunciare il lancio del nuovissimo case ultra tower premium denominato CUT593, pensato appositamente per appassionati di giochi e creatori di contenuti. Disponibile in tre varianti di configurazione: CUT593, CUT593 ARGB e CUT593 Premium. Il telaio CUT593 è ottimale per la creazione di sistemi ad alte prestazioni, sfruttando appieno le caratteristiche e le funzionalità progettate con intelligenza. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare ulteriormente il suo design futuristico, poiché il case è proposto in due opzioni di colore: bianco e nero.

Dettagli sui nuovi chassis CUT593 di FSP

I case della serie CUT593 sono attentamente progettate per adattarsi a una vasta gamma di fattori di forma delle schede madri destinate agli utenti, rendendole una scelta versatile per qualsiasi costruttore di PC. Offrono un insieme impressionante di caratteristiche incentrate sull’utente. Così da migliorare l’organizzazione e la funzionalità durante la creazione della configurazione. Tra queste caratteristiche si evidenziano il sistema di cablaggio “tool-free”, che non richiede l’uso di strumenti aggiuntivi per semplificare l’organizzazione dei cavi. Ed ancora, il pannello frontale intercambiabile, consentendo una personalizzazione massima dell’aspetto finale con design diversi.

Per chi cerca la massima praticità e un’estetica impeccabile, la versione CUT593 Premium va oltre, includendo cavi intrecciati per l’alimentatore preinstallati. Questo aggiornamento facilita il processo di creazione della configurazione, rendendolo accessibile a utenti di tutti i livelli di competenza e garantendo una gestione ordinata dei cavi e un montaggio senza intoppi.

Inoltre, la serie CUT593 presenta dimensioni ottimizzate che garantiscono un ampio spazio interno, con una generosa altezza di 175 mm per il dissipatore di calore della CPU. Ciò consente di alloggiare una scheda grafica della serie RTX 4000 di dimensioni standard, con una lunghezza massima di 400 mm, offrendo così la flessibilità di scegliere componenti ad alte prestazioni senza compromessi.

Design

Il design del CUT593 è mirato a garantire un’elevata efficienza di raffreddamento. È possibile installare fino a tre ventole da 140 mm nella parte anteriore e una ventola da 140 mm nella parte posteriore, con quest’ultima già preinstallata per la comodità dell’utente. Inoltre, agli utenti è offerta la flessibilità di montare più radiatori, con staffe disponibili nella parte anteriore e facilmente accessibili nella parte superiore.

Questo layout supporta radiatori da 280 mm e 360 mm nella parte anteriore e superiore del case, consentendo diverse configurazioni di raffreddamento a liquido. Infine, il case offre un’ampia espandibilità per periferiche e memorizzazione, con sette slot di espansione e vari slot per HDD da 3,5″ e SSD per massimizzare la facilità d’uso.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovissimi chassis CUT593 di FSP? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).