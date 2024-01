Wonka continua a battere tutti al box office

Wonka continua a mantenere il primo posto al box office americano. La new entry horror, Night Swim debutta con un secondo posto

Wonka riesce a mantenere il primo posto al box office USA anche dopo il suo quarto fine settimana dall’uscita. A conti fatti sembra proprio che Wonka sia stata l’unica uscita natalizia con un buon risultato al botteghino, dato che è riuscita a mantenere il proprio primato per ben quattro fine settimana. Un ottimo risultato per la commedia musicale targata Warner Bros. Risultato del quale Timothèe Chalamet ha qualche merito dato che sembra che tutti siano d’accordo sul fatto che sia perfetto nei panni dell’eccentrico cioccolataio. Infatti, finora, Wonka è riuscito a racimolare ben 164,6 milioni di dollari. Mentre il nuovo horror prodotto dai maestri Jason Blum e James Wan, Night Swim, deve accontentarsi di un debutto al secondo posto. Si tratta di una pellicola che non ha fatto particolarmente scalpore al botteghino anche se segna la prima uscita nazionale dell’anno.

La top five completa del box office dopo la conferma del primato di Wonka

Scalzare Wonka sembra essere davvero impossibile. Al terzo posto troviamo Prendi il Volo, una commedia animata firmata Universal e Illumination dopo tre settimane dall’uscita. Il film narra le avventure di una famiglia di anatre che si perdono durante la migrazione invernale verso il sud. Al quarto posto abbiamo Aquaman e il Regno Perduto. Il film dedicato al supereroe Atlantideo ha finalmente superato i 100 milioni di dollari di incasso in patria. Risultato che ha portato a casa con fatica dopo ben tre settimane dall’uscita. Mentre al quinto posto vediamo Tutti Tranne Te, la commedia vietata ai minori della Sony.

