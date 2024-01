Scopriamo qualcosa di più su La valanga azzurra, il docufilm di Giovanni Veronesi, che celebra i grandi campioni dello sci degli anni ’70

Appassionati di sci, tenetevi forte, perché sta per arrivare un docufilm che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta de La valanga azzurra, nuova fatica del regista Giovanni Veronesi che ha l’intento di rivivere un periodo fortunatissimo per lo sport italiano, gli anni ’70. Ad alcuni il titolo di questa docuserie potrebbe suonare familiare, si rifà infatti all’espressione coniata in occasione dello slalom gigante di Berchtesgaden, in cui a trionfare furono proprio cinque italiani.

Un’epoca d’oro per lo sci | La valanga azzurra: un docufilm dedicato ai campioni italiani di sci

La valanga azzurra si prospetta essere un emozionante viaggio, raccontato da chi quegli anni d’oro dello sci italiano li ha vissuti. Il docufilm si soffermerà sui grandi campioni che hanno fatto di questo sport il fiore all’occhiello dell’Italia degli anni ’70. Il clamore di quegli anni trasformò profondamente il modo di vedere questo sport fino ad allora ritenuto un’attività di nicchia.

La valanga azzurra è scritta da Giovanni Veronesi, Sandro Veronesi, Domenico Procacci, Lorenzo Fabiano e Luca Rea. La docuserie è prodotta da Domenico Procacci ed è una produzione Fandango con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari. La realizzazione è tuttora in corso.

Il regista sciatore

Veronesi non è nuovo a questo genere di docufilm, sua è anche la pellicola Una squadra, docuserie dedicata alla Coppa Davis del 1976. Questa nuova fatica nasce invece dal grande amore che il regista ha per lo sci. Ricordando quanto egli abbia lottato per diventare un campione in questa disciplina; ha confessato:

Sciare è come scrivere senza punteggiatura, senza virgole né punti, senza vincoli né cancelli; sciare è toccare la libertà assoluta e curva dopo curva, con le cosce che ti bruciano, essere felici. Io sono uno sciatore mancato, dicono i miei amici. Io invece dico ‘fallito’. Non ho fatto altro che sciare fino a 14 anni, gara dopo gara, per diventare un campione, e non ce l’ho fatta. Questa è la spinta che mi ha convinto a raccontare la storia della Valanga Azzurra. Quelli sono davvero i miei miti, sono quello che io avrei voluto essere nella vita, sono Me dentro. C’è la neve nei miei ricordi, c’è sempre la neve, e mi diventa bianco il cervello se non la smetto di ricordare.

