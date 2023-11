Ghostbusters 4, uscito un teaser del film ancora senza titolo

È uscito un brevissimo teaser che preannuncia il rilascio, a breve, di un trailer vero e proprio per Ghostbusters 4. Il titolo rimane avvolto nel mistero, ma forse abbiamo un indizio sulla tematica

Halloween 2023 è stato davvero pieno di sorprese. Sicuramente una fra queste è stata perfettamente in tema con la festività in questione. Infatti, Sony sapeva di dover, in qualche modo, celebrare la cosa, per cui si è lasciata sfuggire delle novità davvero niente male sul prossimo film degli Acchiappa-fantasmi. Quale momento migliore, se non la notte delle streghe per andare a caccia di spiriti? Allora meglio farsi accompagnare dai veri professionisti del settore! Già da tempo era noto che Ghostbusters: Legacy avrebbe avuto un seguito. Tuttavia, dopo un poster apparso durante la scorsa estate, non si erano più avute notizie sulla futura pellicola, né si era saputo più nulla di concreto. Sicuramente avremo a breve il ritorno dei personaggi già visti nel terzo capitolo della saga, interpretati da Paul Rudd, Finn Wolfhard e Carrie Coon, rispettivamente interpreti di Gary Grooberson, Trevor Spengler e Callie Spengler.

Sony Pictures teases the first trailer for the upcoming ‘GHOSTBUSTERS’ sequel. pic.twitter.com/j8oF1d5Wdt — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 31, 2023

Ghostbusters 4, un teaser anticipa il trailer

Stando a quanto trapelato il 31 Ottobre, non dovremo attendere ancora molto per poter dare una sbirciatina al nuovo lavoro di Jason Reitman. Infatti proprio durante la giornata di Halloween, ha fatto il giro del web un brevissimo teaser che preannuncia l’arrivo, a breve, del primo trailer vero e proprio di Ghostbusters 4! Il titolo del film non è ancora stato reso noto. Nel brevissimo filmato si vede il logo degli acchiappa-fantasmi vicino ad una luna piena. Molti, infatti, stanno supponendo che la trama della storia potrebbe avere a che fare con i lupi mannari.

E voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Ghostbusters 4 dopo quanto visto nel teaser? Fatecelo sapere in un commento! Nel frattempo, per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

