Deadpool 3 sarà vietato ai minori: parola del regista

Deadpool 3 è forse il cinecomic più atteso dai fan, sarà vietato ai minori come confermato dal regista e questo basta a rendere l’attesa per il film ancora più dolorosa e insopportabile

Alcuni fan temono che il nuovo film dedicato al Mercenario Chiacchierone, essendo ora proprietà della Disney, non avrà la stessa violenza dei primi due film. Ma non c’è niente da temere, perché sia la Disney che il regista sanno che il film non sarà il tipico prodotto del Marvel Cinematic Universe. Il regista del film Shawn Levy sostiene queste voci, confermando che la Disney è decisa a rendere Deadpool 3 un film vietato ai minori.

Per la Disney la visione di Deadpool 3 sarà vietata ai minori

Tornando a parlare del film Marvel, che secondo alcune discrezioni si collegherà al finale di stagione di Loki, il regista canadese Shawn Levy ha voluto rassicurare i fan del mutante riguardo la realizzazione del film e il target a cui sarà destinato. Deadpool 3 dovrebbe infatti essere considerato come vietato ai minori seguendo il sistema di regolamentazione statunitense. Parlando a Wired, Levy ha speso delle parole riguardo al film con grande entusiasmo:

Non solo Kevin Feige, ma anche i Marvel Studios e la Disney stessa hanno sostenuto questo stile Deadpooliano, audace, vietato ai minori, ma hanno anche sostenuto la nostra narrazione super autoreferenziale. Alcune battute sono sporche e scurrili, altre sono delle osservazioni culturali, ma è questo che amiamo di Deadpool: sa di essere in un film, anche se per lui la posta in gioco è reale. Il nostro film è dello stesso dna, fatto di consapevolezza e di essere pronti a prendere in giro tutti, compresi anche la Marvel e la Disney, che ci stanno supportando molto su questo aspetto.

Deadpool 3 potrebbe davvero essere il primo film vietato ai minori, come era già stato anticipato dagli sceneggiatori del film sul personaggio per niente family friendly tratto dai fumetti. La data d’uscita al momento è ancora sconosciuta, siccome lo sciopero degli attori è ancora in corso. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sullo stato attuale dello sciopero e tanto altro sul mondo del cinema e delle serie tv.

