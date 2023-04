Ghostbusters 4: prime foto dal set con importanti ritorni

Le prime foto dal set di Ghostbusters 4 svelano il ritorno di tre personaggi già apparsi nei precedenti capitoli

È la testata britannica DailyMail a carpire i primi scatti rubati dal set di Ghostbusters 4, atteso sequel le cui riprese sono iniziate da poco e che per il momento ha una data d’uscita fissata a dicembre 2023.

Le foto, scattate alla fermata St. James’s Park di Londra, ci mostrano non solo Ernie Hudson di ritorno nei panni di Winston Zeddemore, uno degli Acchiappafantasmi originali, ma anche Paul Rudd con indosso una tunica che sembrerebbe nascondere un costume da Ghostbuster. A sorpresa, poi, vediamo William Atherton ancora una volta nel ruolo di Walter Peck dopo il primo film. Atherton era già stato invitato a tornare a interpretare il ruolo in Ghostbusters II nel 1989, ma l’accordo era saltato e il personaggio era stato rimosso dalla sceneggiatura.

Le prime foto dal set di Ghostbusters 4

L’uscita di Ghostbusters 4 è per il momento fissata al 20 dicembre del 2023, ma è prevedibile che la Sony sposti l’uscita di alcuni mesi, verosimilmente all’estate del 2024. Il titolo di lavorazione è Firehouse, mentre lo sceneggiatore è confermato in Jason Reitman per la produzione di Sony Picures. Gil Kenan è invece confermato regista e co-sceneggiatore insieme a Reitman.

Con questo film si arricchisce la saga sugli Acchiappafantasmi dopo le due storiche pellicole degli anni ’80 e il sequel del 2021, sempre diretto da Reitman, con protagonista la famiglia formata da Callie Spengler (Carrie Coon) e dai suoi figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard). I tre, dopo essere rimasti al verde, si traferiscono nella casa di famiglia di Callie, una fattoria ereditata dal nonno e collocata a Summerville, isolata cittadina dove si verificano inquietanti e inspiegabili fenomeni sismici. Sulla trama di Ghostbusters 4 non si sa ancora nulla, se non che gli eventi del film riporteranno i personaggi del terzo film nella Grande Mela. Naturalmente vi terremo aggiornati sulle pagine del nostro magazine online!

