Un nuovo trailer di Barbie è ora disponibile. Ora possiamo avere un’idea più chiara sul film dedicato alla bambola più famosa del mondo

In molti non stanno più nella pelle per la curiosità di scoprire cosa ci riserverà Barbie, il nuovissimo film con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. L’annuncio di un film dedicato all’iconica bambola, che da anni spadroneggia tra i giochi più amati, ha suscitato subito curiosità tra grandi e piccini. L’interesse è cresciuto ancora di più dopo la pubblicazione delle prime immagini e i primi trailer. Quello uscito poche ore fa è sicuramente quello che permetterà a tutti di farsi un’idea più dettagliata su cosa andremo ad assistere.

Il trailer | Barbie: ecco il nuovo trailer dell’attesissimo film

Se le precedenti anticipazioni avevano lasciato molto spazio alla fantasia e ben poco alla reale trama, adesso le cose cambiano. Con il nuovo trailer viene infatti delineata una storia più chiara, dove Barbie conduce una vita felice e perfetta con il fidanzato Ken, nel suo fantastico mondo. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando non iniziano a verificarsi degli strani fenomeni che le fanno capire che qualcosa non va nel suo mondo perfetto: la doccia è fredda, i suoi piedi sono diventati piatti e non calzano più le scarpine come dovrebbero e non è più in grado di saltare con leggiadria. A questi strani eventi seguono domande esistenziali, che minano non solo la serenità della bambola, ma anche di tutti coloro che le stanno attorno. Per risolvere il problema occorre una terapia immediata: visitare il mondo degli umani, dove forse la nostra protagonista potrà trovare delle risposte.

Uscita

Il film, diretto da Greta Gerwig vede nel cast moltissimi attori: da America Ferrera a Will Ferrell, da Ariana Greenblatt a Simu Liu. Ma anche Issa Rae, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Michael Cera, Ncuti Gatwa e Kate McKinnon. Ad essi si aggiungono Alexandra Shipp, Scott Evans, Sharon Rooney, Nicola Coughlan e Dua Lipa. Siete incuriositi da questi film? Se la risposta è ancora “no” forse dovreste sapere che si tratta di una pellicola nata tra mille peripezie e che in molti, tra cui la stessa Margot Robbie, hanno definito difficile da realizzare. L’attrice è arrivata ad avere la parte dopo molte peripezie e sostituzioni. Prima di lei si era infatti pensato ad Amy Schumer e successivamente ad Anne Hathaway. Ora che la parte è sua, hanno stupito molto le sue dichiarazioni, sostenendo che il pubblico probabilmente non sarà pronto per questo tipo di Barbie. Il film Barbie arriverà nelle sale a partire dal 20 luglio. Siete curiosi?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.