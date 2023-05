Realtà aumentata: cos’è e le sue applicazioni

Avete sentito parlare di realtà aumentata molto spesso, ma ancora non avete un’idea ben chiara sul tema? Siete nel posto giusto!

Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche hanno permesso di fare significativi passi in avanti un po’ in tutti gli ambiti, aprendo anche a interessanti scenari di sviluppo che, fino a pochi anni, sarebbero stati largamente impensati. Ad esempio, molti si chiedono che cosa sia la realtà aumentata e che tipo di applicazioni può avere, consapevoli che si tratta di una tecnologia che potrebbe cambiare il mondo che conosciamo in modo molto rapido e profondo. Nei prossimi paragrafi cercheremo proprio di capire di che cosa si tratta, soffermandoci anche sui possibili orizzonti applicativi nel prossimo futuro. Del resto, molti pensano che la realtà aumentata possa anche rappresentare una vera e propria professione nel futuro. Anche per questo, chi fosse rimasto indietro con gli studi potrebbe pensare al recupero anni scolastici Roma per conseguire il diploma e avere gli strumenti ad adatti per diventare protagonisti in questo settore.

Realtà aumentata definizione: cosa sapere

La realtà aumentata cos’è? Per rispondere a questa domanda bisogna immaginare alla possibilità di potenziare, utilizzando dispositivi ad alta tecnologia, le capacità sensoriali della persona. Parlando di realtà aumentata definizione e significato possono essere adeguatamente compresi immaginando un mondo che sia una perfetta integrazione tra realtà fisica e mondo digitale. Non sarebbe, dunque, corretto, parlare di realtà aumentata e virtuale, questo perché si tratta, in realtà, di una vera e propria integrazione tra realtà fisica e mondo digitale. Tale integrazione avviene utilizzando dispositivi tecnologici comuni, si pensi a uno smartphone. Al posto di parlare di realtà aumentata e virtuale, sarebbe meglio parlare della tecnologia che permette di sovrapporre informazioni multimediali alla visuale normale che si ha guardando su un display.

In sostanza, capire la realtà aumentata permette di guardare al mondo occhi diversi, cogliendo opportunità molto importanti anche per quanto riguarda le aziende, si pensi ad esempio alla possibilità di utilizzare tale tecnologia per l’assistenza da remoto. Riassumendo, alla domanda: “Cos’è la realtà aumentata?” possiamo rispondere che si tratta di una tecnologia che sovrappone elementi virtuali al mondo reale, così da creare un’esperienza immersiva e realmente attrattiva per tutti gli utenti. Tramite dispositivi come tablet, cellulari o occhiali intelligenti, questa tecnologia combina l’ambiente fisico con delle grafiche digitali e audio, consentendo così agli utenti di interagire, nel verso senso della parola, con oggetti virtuali in un contesto reale.

Alcuni esempi

Dopo aver capito la realtà aumentata cos’è, è sin troppo facile rendersi conto di quali potrebbero essere le sue possibili applicazioni in diversi campi. Con la realtà aumentata esempi come gaming, educazione, design e medicina, aiutano a capire come questa tecnologia potrebbe cambiare la nostra vita in tempi molto rapidi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di utilizzare la realtà aumentata per provare in modo virtuale vestiti o accessori, e quindi senza doverli provare fisicamente. Un altro possibile esempio che potrebbe aiutare a capire la realtà aumentata cos’è, è quello del settore educativo. Con la realtà aumentata, infatti, gli studenti hanno la possibilità concreta di esplorare oggetti interattivi in 3D, migliorando così l’apprendimento in modo mai visto fino a oggi. Ma si pensi anche alla possibilità di utilizzare la tecnologia della realtà aumentata per visualizzare in anticipo come arredare una casa.

Insomma, i campi di applicazione sono veramente sterminati e questa tecnologia sta già cambiando, in modo molto profondo, il modo stesso con cui si interagisce con l’ambiente circostante. La possibilità di integrare la realtà con elementi virtuali, permette di avere una visione ampliata, e innovativa, della realtà stessa. Un esempio concreto di utilizzo della realtà aumentata nella vita di tutti i giorni potrebbe essere quello di un’applicazione per smartphone che utilizza la fotocamera per sovrapporre informazioni digitali al mondo reale, ad esempio all’interno di un museo. In questo caso, un turista potrebbe semplicemente avvicinare la fotocamera del suo smartphone a un quadro, o a una scultura, per riconoscere l’opera e vedere informazioni aggiuntive sullo schermo del telefono. Non solo, sempre tramite la realtà aumentata i visitatori possono interagire con l’opera d’arte virtualmente, esplorandone così ogni dettaglio in tempo reale. E questo è solo un piccolo esempio di come la realtà aumentata possa essere utilizzata per arricchire le esperienze di visita.

Realtà aumentata e professioni del futuro

Come accennato, l’avvento della tecnologia della realtà aumentata sta già modificando il modo che abbiamo di relazionarsi con la realtà. Soprattutto chi ha compreso bene la realtà aumentata cos’è, sa che questa tecnologia diventerà sempre più centrale anche in ottica di miglioramento professionale in un prossimo futuro. Chi fosse interessato a trovare una collocazione in questo settore, dovrebbe pensare ad acquisire competenze e conoscenze, nonché a sviluppare le proprie competenze tecniche. La realtà aumentata, infatti, coinvolge una combinazione di programmazione, grafica 3D, progettazione interfaccia utente e sviluppo di applicazioni.

Il consiglio per chi volesse trovare impiego in quest’ambito, quindi, è quello di trovare quali sono le aree specifiche di maggior interesse e concentrarsi su quelle. Ma quali sono gli sbocchi effettivi in ambito professionale per quanto riguarda la realtà aumentata? Gli specialisti in Augmented Reality (AR) sono risorse che possono essere impiegate in diverse settori lavorativi, dal lusso fino ai servizi bancari e all’automotive. Oltre al diploma, chi fosse interessato a questa tipologia di carriera dovrebbe affrontare degli studi specialistici in settori come design per realtà virtuale e AR, graphic design, informatica, matematica o ingegneria.

Realtà aumentata e intelligenza artificiale: possibili sviluppi futuri

Come è facile intuire, chi ha capito davvero la realtà aumentata cos’è ha anche compreso che stiamo parlando di una tecnologia che ha enormi potenzialità di sviluppo in ambiti differenti. Si sente spesso parlare, infatti, di intelligenza artificiale associata alla realtà aumentata, questo perché l’AR, nel proporre una interazione tra uomo e macchina, utilizza anche strumenti in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale. Secondo tutti gli addetti ai lavori, realtà aumentata e intelligenza artificiale sono destinati a lavorare assieme e a diventare di uso comune nella vita di chiunque. Tutto ciò sta già accadendo, e questo vale tanto per il mondo professionale, quanto per quello privato. In un futuro che ormai è già presente, sarà possibile vivere delle esperienze di realtà aumentata sempre più immersive grazie all’intelligenza artificiale, sempre più capace di comprendere meglio l’ambiente circostante e di favorire la sovrapposizione di oggetti virtuali al mondo reale.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!