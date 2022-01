Ennio: in anteprima il nuovo documentario su Morricone

Il documentario dedicato ad Ennio Morricone uscirà nelle sale il 17 febbraio e sarà disponibile in anteprima il 29 e 30 gennaio

Tra gli artisti italiani più apprezzati di sempre non si può non citare Ennio Morricone, noto per le sue straordinarie colonne sonore, impresse nella storia del cinema. Le sue opere sono indimenticabili, come quelle composte per C’era una volta il West (1968) e Nuovo Cinema Paradiso (1989). Il compositore, recentemente scomparso, sta per essere celebrato in un documentario che Giuseppe Tornatore ha deciso di dedicargli.

La pellicola, dal titolo Ennio, è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata apprezzata per la presentazione inedita del compositore. Il film infatti, mostra al pubblico non solo il lato artistico di Morricone, che in molti conoscono, ma anche quello più umano.

Trama di Ennio

Il documentario è nato grazie all’amicizia che per anni ha legato Tornatore a Morricone. Grazie agli anni trascorsi insieme e alle collaborazioni, il regista ha potuto conoscere più a fondo il Maestro, apprezzandolo non solo per la sua musica.

Ennio ripercorre la vita di Morricone, partendo dall’infanzia, fino ad arrivare agli ultimi successi, mostrando gli ambienti della sua vita, sia privata che lavorativa. Gli eventi vengono narrati attraverso una lunga intervista, fatta al Maestro, a cui si accompagnano materiali d’archivio e scene di film. Non mancano poi le testimonianze di altri musicisti e registi come Verdone, Bertolucci, Bellocchio, Tarantino e Bruce Springsteen.

Il sogno di Giuseppe Tornatore

Tornatore ha voluto ricreare visivamente un romanzo, per narrare la vita di un uomo dal grande talento, rivelandone però anche le debolezze e le rinunce. Il film è per il regista come un sogno che si realizza, vista la diffidenza che il compositore aveva nel mettersi a nudo parlando di sé. Morricone aveva infatti accettato di realizzare il documentario proprio perché era l’amico a girarlo.

Tornatore durante alcune interviste si è soffermato molto sul rapporto di amicizia che li legava e della fortuna di averlo visto lavorare. Parla di come scrivesse facilmente melodie che sembrava avere già nella testa e che doveva solo appuntare su un foglio, senza nemmeno l’ausilio di uno strumento.

Ennio è distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Timvision. Il documentario uscirà nelle sale il 17 febbraio, ma sarà possibile vederlo anche in anteprima in tutta Italia, sabato 29 e domenica 30 gennaio.

