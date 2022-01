Tutto quello che devi sapere su Huawei FreeBuds 3i

Andiamo alla scoperta di tutto quello che devi sapere sulle nuove Huawei FreeBuds 3i, tante novità nelle specifiche e non solo!

Mentre abbiamo visto uno stile fantastico e un design accattivante di auricolari bluetooth Huawei in una fascia di prezzo accessibile, Huawei FreeBuds 3i è diverso da molte altre opzioni. Sono cuffie dall’aspetto leggero e avanzato con plastica lucida e una forma simile agli Apple AirPods. Non ci sono loghi sulle cuffie. Ottieni il giusto equilibrio all’interno del canale, che fornisce un’efficace separazione del suono e quindi un’efficace cancellazione del suono.

Si adatta alle tue orecchie

È progettato correttamente e comprende idealmente le cuffie, fornendo una sensazione acustica compatta con un alloggiamento affilato. È accoppiato con punte in silicone flessibile in 4 diverse dimensioni per adattarsi comodamente e in modo sicuro. Forma migliore, migliori caratteristiche e buon suono. Cancellazione audio attiva massima Mentre il microfono esterno riceve il suono ambientale per resistere alla cancellazione del suono, il microfono esterno cattura tutti i suoni nelle orecchie per la nuova cancellazione. Huawei FreeBuds 3i offre la cancellazione dell’audio a immersione completa.

Suono piacevole

Huawei FreeBuds 3i crea un ambiente di ascolto ideale riducendo i livelli audio fino a 32 dB. Ascolta musica di alta qualità, suoni di film coinvolgenti e voci chiare dei tuoi cari e goditi momenti ininterrotti con i tuoi suoni preferiti.

3 sistemi microfonici

Huawei FreeBuds 3i è dotato di due microfoni esterni che catturano la tua voce evitando i rumori locali. Al contrario, un microfono tridimensionale amplifica il suono inviato alle tue orecchie per migliorare la qualità della chiamata. Tutto quello che dici è chiaro, non importa quanto tu sia forte.

Piccole dimensioni con un suono forte

Con il diaframma molto sensibile di Huawei FreeBuds 3i accuratamente sintonizzato per ottenere un suono reale ed equilibrato e potenti bassi da 10 mm, sentirai la bellezza di ogni nota nelle tue orecchie. C’è un buon equilibrio tra bassi, medi e alti e il palcoscenico sonoro è ampio e aperto, consentendo a ogni stanza di metallo di respirare. La batteria e la chitarra suonano molto bene in questa canzone e le cuffie possono catturare molti dettagli in entrambe.

Collega una coppia e inizia a lavorare

Accoppia automaticamente Huawei FreeBuds 3i utilizzando la finestra pop-up una volta che la custodia di ricarica è aperta e hai finito. Il livello della batteria viene visualizzato durante l’associazione. Goditi la tua musica preferita all’istante.

Legge i tuoi tocchi

Con sensori capacitivi integrati su entrambi i lati, Huawei FreeBuds 3i offre comode funzioni touch e un controllo preciso che ignora il tocco indesiderato. La riproduzione si interrompe quando le cuffie vengono rimosse e riprende quando vengono sbloccate nuovamente. Huawei FreeBuds 3i si sincronizza con tutti i tuoi movimenti. Gli auricolari Bluetooth hanno un set molto semplice di controlli touch che ti consentono di toccare e scorrere per riprodurre, mettere in pausa, regolare il volume, rispondere alle chiamate e modificare la cancellazione dell’audio. Grazie per quanto è facile ricordare i controlli, ma mi è piaciuta anche la possibilità di saltare la traccia avanti e indietro.

Riempi la tua giornata con la musica

Una singola carica offre fino a 3,5 ore di piacere di ascolto e una custodia di ricarica offre fino a 14,5 ore di durata della batteria per riempire la tua giornata di divertimento musicale.

Conclusione

Huawei FreeBuds 3i è la prima cancellazione attiva dell’audio delle cuffie. Ci sono alcune altre carenze, tra cui la durata della batteria e la resistenza all’acqua. Tuttavia, nel complesso, Huawei FreeBuds 3i è un discreto paio di auricolari wireless originali che stanno facendo un buon lavoro. Se acquisti una sensazione coinvolgente e una buona cancellazione del suono, dai un’occhiata a Huawei FreeBuds 3i.