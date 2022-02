GIGABYTE UD1000GM PCIE 5.0: alimentatore pensato per le GPU del futuro

Questo GIGABYTE UD1000GM è la scelta migliore per le più recenti schede video PCIe Gen 5.0

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato il nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0, che supporta le ultime schede grafiche PCIe Gen 5.0. L’UD1000GM PCIE 5.0 ha un connettore a 16 pin e viene fornito con un cavo nativo a 16 pin di alta qualità, che gli consente di supportare le ultime schede grafiche PCIe Gen 5.0. Il cavo a 16 pin supporta fino a 600 watt di potenza per la scheda grafica ed è già pronto per supportare le future schede video di fascia alta. L’alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 eredita lo spirito del design di prodotto GIGABYTE Ultra Durable, introducendo una varietà di materiali e tecnologie di alta qualità. Non solo è la scelta migliore per i giocatori e gli overclocker di alto livello, ma è anche già pronto per le schede grafiche di nuova generazione.

GIGABYTE UD1000GM PCIE 5.0: un alimentatore a prova di futuro

L’alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 supporta le schede video PCIe Gen 5.0 ed è in grado di fornire la potenza crescente richiesta dalle schede grafiche di alta gamma. Gli alimentatori tradizionali necessitano di tre adattatori da 8 pin a 16 pin per supportare le ultime schede video PCIe Gen 5.0. Il nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0, invece, necessita di un solo cavo a 16 pin per alimentare direttamente le schede grafiche PCIe Gen 5.0. Inoltre, il cavo PCIe Gen 5.0 a 16 pin fornisce fino a 600 watt di potenza alla scheda grafica e semplifica anche il numero di cavi, riducendo notevolmente l’ingombro e rendendo l’installazione della scheda grafica più semplice, oltre a consentire un flusso d’aria maggiore nel case. Inoltre, l’UD1000GM PCIE 5.0 è dotato anche di quattro PCIe a 8 pin, soddisfacendo così le esigenze delle schede video di fascia alta attuali e di prossima generazione allo stesso tempo.

Nessun compromesso

L’alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 eredita lo spirito del design di prodotto GIGABYTE Ultra Durable, introducendo una varietà di materiali e design di alta qualità. Il design ultra resistente combina condensatori principali giapponesi di alta qualità, una progettazione termica avanzata, una ventola con cuscinetti idraulici intelligenti (HYB) da 120 mm e sei sistemi di protezione del circuito. Inoltre, fornisce agli utenti un’erogazione di potenza stabile e di alta qualità e può essere usato per lunghi periodi di tempo. Inoltre, l’alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 può vantare anche la certificazione 80 PLUS Gold, un design compatto e completamente modulare. È la scelta migliore per i giocatori di fascia alta e per gli overclocker.

GIGABYTE lancia UD1000GM PCIE 5.0 per supportare le schede video PCIe Gen 5.0. L’alimentatore soddisfa appieno le esigenze delle schede video di fascia alta attuali e future, garantendo potenza stabile e di alta qualità in conformità con i requisiti di qualità di GIGABYTE per i prodotti della serie UD. In questo modo, gli utenti potranno godere di un’esperienza di gioco di alto livello in tutta tranquillità e fare la scelta migliore nell’assemblaggio del proprio sistema informatico.