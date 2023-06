Elementale: cast, trama e trailer del film Pixar

Cast, trama, trailer e tutto quello che c’è da sapere su Elemental, il nuovo lungometraggio d’animazione Pixar nei cinema dal 21 giugno

Ha chiuso da fuori concorso il Festival di Cannes 2023 e a partire dal 21 giugno sarà presente nei programmi di tutti i cinema italiani. Si tratta di Elemental, il nuovo film d’animazione di Pixar ambientato a Element City, dove i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme. In particolare il film la storia del legame che nasce tra un elemento fuoco, Ember, e un elemento acqua, Wade, che non possono neppure toccarsi ma scoprono quante cose hanno in comune.

Elemental: trama e cast

Elemental di Disney e Pixar è un nuovo lungometraggio originale ambientato a Element City, dove i residenti del fuoco, dell’acqua, della terra e dell’aria vivono insieme. La storia introduce Ember (Leah Lewis), una giovane donna dura, arguta e focosa, la cui amicizia con un ragazzo divertente, sdolcinato e che segue il flusso di nome Wade (Mamoudou Athie) sfida le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Element City è ispirata da grandi città di tutto il mondo, abbracciando i contributi teorizzati di ogni comunità elementale: giganteschi edifici simili a pini e grattacieli a cascata fino ad un’arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

Il cast include anche Shila Ommi nel ruolo di Cinder, la mamma bisognosa di affetto di Ember, Catherine O’Hara nel ruolo di Brook, la gentile mamma di Wade, Mason Wertheimer nel ruolo di Clod, ammirato vicino di terra di Ember e Joe Pera nei panni di un cittadino burocrate troppo cresciuto di nome Fern.

Elemental: il trailer e altre curiosità

Il film è diretto da Peter Sohn al suo secondo lungometraggio dopo Il viaggio di Arlo. La sceneggiatura del film è di Brenda Hsueh (Red), John Hoberg (Vicini del terzo tipo), Kat Likkel (serie tv animata Sabrina). La produzione di Elemental è durata ben sette anni ed è stata rallentata dal COVID. Sohn ha dichiarato:

I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni ’70 e hanno costruito un vivace negozio di alimentari nel Bronx…Eravamo tra molte famiglie che si sono avventurate in una nuova terra con speranze e sogni – tutti noi mescolati in un’unica grande insalatiera di culture, lingue e bellissimi piccoli quartieri. Questo è ciò che mi ha portato a Elemental.

Questo film è quindi un ringraziamento ai genitori del regista, scomparsi durante la realizzazione di questa cosa. La colonna sonora include il brano originale “Steal the Show” scritta da Thomas Newman (musica) e Michael Matosic (testi) e interpretata da Lauv aka Ari Leff. Cantautore e produttore discografico statunitense, Leff dopo aver scritto canzoni per artisti come Céline Dion, Demi Lovato e Charli XCX ha iniziato a pubblicare ed interpretare pezzi suoi. Lecito aspettarsi quindi faville da questo nuovo film.

