Shia LeBeouf e Abel Ferrara lavorano a un nuovo film

Arriva da Abel Ferrara la notizia che Shia LaBeouf, già protagonista del suo Padre Pio, sarebbe di nuovo operativo su un nuovo film

Il controverso attore Shia LeBeouf sarebbe al lavoro su un progetto in cui è coinvolto anche il regista del suo ultimo lavoro, Abel Ferrara. Quest’ultimo ha confermato che collaborerà, dopo il biopic su Padre Pio, con Shia LeBeouf su un nuovo film.

Dopo Megalopolis, kolossal di Francis Ford Coppola, Assassination di David Mamet sull’omicidio di JFK e un poliziesco intitolato Mace, sembra che l’attore americano non intenda prendersi pause. Quanto al presente, è Abel Ferrara, che ha diretto Shia in Padre Pio, a darci qualche informazione.

Il nuovo film di Shia Labeouf

In un’intervista a The Film Stage, Abel Ferrara ha parlato di Shia Labeouf e del film Padre Pio. Al giornalista che gli domandava se fosse rimasto in contatto con l’attore, il regista ha risposto che in realtà le sue riprese di Padre Pio sono state brevissime (addirittura appena quattro giorni) ma che stanno già lavorando insieme a un film, scritto da Shia LaBeouf stesso, che parla di Auschwitz.

Shia LaBeouf non è uno sceneggiatore prolifico, visto che ha scritto il copione soltanto dell’autobiografico Honey Boy. Dall’altra parte Ferrara è un regista molto generoso e collaborativo, che dà agli attori la possibilità di proporre, sperimentare, improvvisare. È molto probabile quindi, che LaBeouf e Ferrara riescano a scrivere un’ottima sceneggiatura da trasformare poi in un film di tutto rispetto.

Presentato lo scorso anno al Festival di Venezia, Padre Pio ha segnato il ritorno alla recitazione di Shia LaBeouf dopo lo stop causato dalla denuncia per molestie sessuali e violenza psicologica da parte della sua ex FKA Twigs. Vedremo cosa uscirà fuori da questo nuovo progetto. Naturalmente come sempre vi terremo aggiornati sulle ultime novità in tema di film e serie tv.

