Elemental: il nuovo poster diffuso da Disney e Pixar!

Diffuso da Disney e Pixar il nuovo poster del film d’animazione, Elemental. Diretto dal regista Peter Sohn; la varietà degli elementi racchiusi in una colorata immagine. Ecco tutti i dettagli

Diffuso nelle scorse ore dai profili ufficiali della Disney e Pixar Animation; il nuovo poster ufficiale del film d’animazione, Elemental. Trattasi del 27esimo progetto firmato dalla brillante Pixar Animation Studios; vede occupato alla regia Peter Sohn (noto per la regia con Il Viaggio di Arlo). Prodotto da Denise Ream, sarà disponibile al grande pubblico il prossimo 21 giugno.

Nel frattempo; ecco per voi in anteprima l’ultimo poster ufficiale rivelato: una concentrazione sfavillante degli elementi governanti l’esistenza; rappresentati in un gioco di colori alternativo e ben studiato.

Prossima fermata📍Element City 🏙️ Date un’occhiata al nuovo poster di Elemental. Il nuovo film Disney e Pixar è in arrivo solo al cinema dal 21 giugno! pic.twitter.com/l1r7gNvJcX — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) May 3, 2023

Elemental: trama e dettagli sul nuovo film Pixar

Come si evince dal poster ufficiale diffuso di Disney e Pixar; Elemental sofferma la sua attenzione sulle vicende dell’immaginaria cittadina di Elemental City. All’interno di essa, si sviluppa l’esistenza di quattro popolazioni separate le une dalle altre: Acqua, Fuoco, Aria e Terra.

Tutto scorrere senza contatto, quando improvvisamente l’incontro casuale di Ember Lumen (Acqua)e Wade Ripple (Fuoco); daranno l’inizio di una serie di improvvisi giochi di contrasto e incontri sorprendenti. Una storia d’amore proibita, contro le leggi della natura.

Con le voci originali del film di Leah Lewis (Ember Lumen), Mamoudou Athie (Wade Ripple), Shila Ommi (Cinder Lumen) e Ronnie del Carmen (Bernie Lumen), Elemental sarà presentato in anteprima come progetto di chiusura alla prossima edizione del Festival di Cannes 2023.

