Cannes 2023: il poster rende omaggio a Catherine Deneuve

IIl poster ufficiale del Festival di Cannes 2023 rende omaggio all’attrice Catherine Deneuve

Nella presentazione di ieri la direzione del Festival di Cannes 2023 ha svelato il poster della 76esima edizione, che vede come protagonista l’icona del cinema d’oltralpe Catherine Deneuve. La foto in bianco e nero ritrae la nota interprete durante le riprese de “La Chamade“, un film del 1968 diretto da Alain Cavalier. Girata sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, la pellicola vede Deneuve nei panni di Lucile, un personaggio che vive una vita mondana e superficiale, venata di disinvoltura e gusto per il lusso. Il suo cuore batte freneticamente, in fretta, con passione.

Catherine Deneuve nel poster di Cannes 2023

Il festival ha definito l’attrice con le seguenti lusinghiere parole:

Una vera e propria incarnazione del cinema, lontano da ciò che è convenzionale o appropriato. Senza compromessi e sempre in sintonia con le sue convinzioni, anche a costo di andare controcorrente.

Il tutto ricordando che la Deneuve è stata musa ispiratrice di registi del calibro di Jacques Demy, Agnès Varda, Luis Buñuel, François Truffaut, Marco Ferreri, Manoel de Oliveira, André Téchiné, Emmanuelle Bercot e Arnaud Desplechin. Nel 2008 Catherine Deneuve è stata indicata come una delle possibili vincitrici del premio alla miglior attrice al Festival di Cannes per Racconto di Natale. Non ricevette il premio ma ottenne un riconoscimento speciale in occasione del 61º Festival.

La locandina ufficiale di questa edizione è stata realizzata da Hartland Villa da una foto di Jack Garofalo sul set della suddetta pellicola in cui l’attrice recitò al fianco di Michel Piccoli e Roger van Hool. Cosa ne pensate di questo poster del Festival di Cannes 2023? Seguirete la kermesse francese? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere aggiornati su questa e altre manifestazioni cinematografiche.

