Nell’attesa che Gran Turismo arrivi nei cinema italiani, scopriamo trailer, cast e trama del film ispirato al videogioco

È un periodo d’oro per le serie TV e i film basati sui videogiochi. Super Mario Bros – The Movie (qui la nostra recensione) e The Last of Us sono l’esempio che questo genere di show piace molto al pubblico, motivo per cui si sta puntando molto verso questa direzione. Tra le pellicole più attese, figura certamente quella tratta da Gran Turismo, videogioco nato nel 1997 e curato da Polyphony Digital, che negli anni ha attraversato diverse versioni di PlayStation, grazie alle otto edizioni del gioco. Ora si appresta ad arrivare sul grande schermo la sua versione cinematografica, che porterà il medesimo titolo; ad occuparsi della regia sarà Neill Blomkamp. Ecco tutti i dettagli.

Trama e cast | Gran Turismo: ecco il trailer del nuovo film con Orlando Bloom

Nonostante sia basato su un videogioco, probabilmente la nuova pellicola racconterà una storia reale. Il film parlerà infatti di Jann, un ragazzo molto in gamba con il videogioco Gran Turismo, tanto da vincere una serie di gare sponsorizzate dalla Nissan. Il suo talento videoludico infatti, accende la sua voglia di diventare un pilota automobilistico anche nella vita reale. Il suo sogno dovrà però scontrarsi con essa, visto che il ragazzo proviene da una famiglia di umili origini che non riconoscerà al talento di Jann il valore che merita. Sarà solo grazie al manager Danny Moore e all’allenatore Jack Salter che il giovane non perderà le speranze.

Gran Turismo potrà contare su un cast stellare. Se al timone della trama ci sarà il giovane Archie Madekwe, al suo fianco vedremo nomi di spicco del panorama seriale e cinematografico. Ci sarà infatti David Harbour (il celebre Hopper di Stranger Things), Orlando Bloom (Legolas nella trilogia de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, conosciuto anche per aver vestito i panni di Will Turner, in Pirati dei Caraibi). Nel cast anche l’attrice e cantante Geri Halliwell, membro fino al 1998 delle Spice Girls e Darren Barnet, conosciuto per il suo ruolo nella serie tv Non ho mai….

Il trailer e le prime immagini ufficiali

Sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di poter assistere alla pellicola che uscirà, in esclusiva nei cinema italiani, il 20 settembre 2023. Nel frattempo però, il trailer ufficiale è già stato pubblicato assieme alle prime immagini. Da queste piccole anticipazioni, possiamo notare che si tratterà di un film davvero adrenalinico, che mette a confronto la realtà con il mondo virtuale. Chissà se il protagonista sarà in grado di dare il meglio in entrambi. Per ora non ci sono altri aggiornamenti, ma noi di tuttoteK attendiamo con ansia nuove notizie a riguardo e saremo qui, sempre pronti a parlarvene.

