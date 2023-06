Elemental è appena uscito in Italia ed è già al primo posto nel box office, mentre negli USA non sta andando così bene: scopriamo insieme i dettagli

Elemental è uno dei film più attesi di questa stagione del 2023 ed è appena uscito nella sale negli Stati Uniti e in Italia, presentandosi come uno dei film perfetti per l’estate e per tutta la famiglia. In Italia non ha ancora affrontato il primo weekend al cinema, mentre negli Stati Uniti ha attraversato il primo weekend al cinema che a quanto sembra dai numeri del box office non è andato affatto bene.

Elemental: flop al box office negli USA nel primo weekend

Se si guarda il box office generale in italia, Elemental è al primo posto incassando quasi 300.000 euro e superando The Flash, che supera il milione e mezzo di euro di incasso totale e superando anche Spider-Man Across the Spider-Verse che si avvicina ai 5 milioni e mezzo di guadagno complessivo dal giorno dell’uscita. Per quanto riguarda il box office americano, il film non ha raggiunto i 30 milioni di incasso, che è una cifra minima per Pixar, soprattutto se si considerano i costi elevati di produzione e anche della comunicazione per il lancio al cinema.

Con questi numeri, Elemental è il peggior opening della storia Pixar, che non è giustificato dal periodo estivo, in quanto un film come Ratatouille era uscito nelle sale nel 2007 proprio nel periodo estivo, ma aveva avuto un enorme successo.

Dei numeri che fanno riflettere per capire le ragioni di una così bassa affluenza di pubblico per il film di punta di casa Pixar di quest’anno. Sicuramente Disney sta “pagando” le politiche di diffusione messe in atto in pandemia, ovvero di sfruttare la piattaforma Disney Plus per le prime visioni di film e cartoni animati. Una politica che è stata ottima nel periodo di pandemia, ma che ora sta facendo fatica ad abituare nuovamente il pubblico ad andare al cinema. Soprattutto se questo si somma anche al prezzo dei biglietti che sta diventando sempre più altro e rende difficile per una famiglia intera la scelta di andare a vedere il film nelle sale.

Il film è comunque ancora nelle sale e magari si tratta solo di un’affluenza lenta, ma costante. Per il momento ce lo godiamo in Italia in cui al box office sta andando molto bene.

