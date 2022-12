Spiderman Across the Spider-Verse: arriva il trailer del film

È stato rilasciato il primo trailer italiano ufficiale di Spiderman Across the Spider-Verse, sequel del fortunato Spiderman: un nuovo universo

L’universo dei ragni sta per tornare. Dopo lo straordinario successo di Spiderman: un nuovo universo, premio Oscar come Miglior film d’animazione del 2019, il 1 giugno 2023 arriverà nelle sale cinematografiche il suo sequel Spiderman Across the Spider-Verse. La storia, che riprende liberamente la saga del Ragnoverso, uno dei più grandi eventi della produzione a fumetti Marvel degli ultimi anni, presenta diverse versioni dell’Uomo Ragno, tra cui quelle incarnate da Miles Morales e Gwen Stacy. In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche del film, possiamo gustarne un antipasto col primo trailer ufficiali in lingua italiana.

Spiderman Across the Spider-Verse: la trama del film

In Spiderman Across the Spider-Verse ritroviamo Miles Morales che riesce a ricongiungersi a Gwen Stacy e dalla sua Brooklyn viene catapultato nei meandri del Multiverso, dove farà la conoscenza di altri Spiderman, i quali sono incaricati di proteggere l’esistenza stessa della realtà. presto, però, Miles si troverà a dover affrontare gli altri ragni quando l’arrivo di una nuova minaccia metterà gli eroi davanti alla scelta su come affrontarla, trovandosi a ragionare sul ruolo dell’eroe e su cosa significa davvero esserlo.

L’attesa è alle stelle, chiaramente, per questo sequel di Spiderman: un nuovo universo. La pellicola animata del 2018 è unanimemente considerata uno dei miglior film non solo sul ragno, ma in generale tratti dai fumetti Marvel. Un lavoro che ha riscosso tantissimi consensi, sia a livello di pubblico che di critica, per cui la vittoria dell’Oscar è stata il giusto riconoscimento. Questo nuovo capitolo avrà ora il compito di confermare il grande successo dell’avventura dei ragni in giro per il Multiverso.

Come detto, il sequel di Spiderman: un nuovo universo uscirà al cinema il 1 giugno 2023.

