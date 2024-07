Elden Ring: nuovi indizi fanno pensare che potrebbe diventare un film

Le parole di Miyazaki e Martin lasciano intendere che il videogioco Elden Ring potrebbe presto diventare un film. Scopriamo di più

Gli adattamenti cinematografici e televisivi dei videogiochi stanno vivendo un periodo d’oro. Titoli come “The Witcher” e “Arcane” hanno dimostrato che è possibile tradurre il successo dei videogiochi in produzioni visive di alta qualità. Ora, i riflettori sono puntati su “Elden Ring”, l’acclamato videogioco di ruolo del 2022, con molti fan che sperano in un adattamento per il grande o piccolo schermo. Di recente, Hidetaka Miyazaki, il regista del videogioco Elden Ring, ha lasciato intendere che un adattamento potrebbe non essere così lontano. Durante un’intervista, Miyazaki ha dichiarato:

Non vedo alcun motivo per ostacolare un’altra interpretazione o adattamento di Elden Ring, un film per esempio. Ma non penso che io stesso, o FromSoftware, abbiamo la conoscenza o la capacità di produrre qualcosa per un medium diverso. È qui che entra in gioco un partner molto forte. Dovremmo costruire un sacco di fiducia e unione d’intenti su qualsiasi cosa si cerchi di ottenere, ma di sicuro posso dire che c’è interesse.

Elden Ring: le parole di George R.R. Martin su un possibile film

Anche George R.R. Martin, celebre autore e sceneggiatore di Elden Ring, ha acceso le speranze dei fan. In un recente post sul suo blog ufficiale, Martin ha scritto:

Oh, e di quei rumors che potreste aver sentito riguardo a un film o una serie televisiva basata su Elden Ring… Non ho niente da dire. Non una parola, no, non una sola cosa, non so niente, non avete sentito una parola da me, mum mum mum. Quali rumors?

Sebbene non si tratti di una conferma definitiva, l’atteggiamento scherzoso di Martin fa pensare che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola. L’adattamento di Elden Ring in un film o una serie TV ha un enorme potenziale. La ricchezza della trama, i personaggi complessi e l’ambientazione unica potrebbero tradursi perfettamente sullo schermo. Tuttavia, ci sono anche sfide significative da affrontare, come mantenere l’integrità della storia e soddisfare le alte aspettative dei fan. Per un adattamento di successo, il coinvolgimento di FromSoftware sarà cruciale. Come ha sottolineato Miyazaki, il supporto di un partner esperto nel campo cinematografico o televisivo sarà indispensabile. La fiducia e la collaborazione saranno fondamentali per garantire che l’adattamento rispetti la visione originale del gioco.

