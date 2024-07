Aston Martin DBX AMR24: il SUV è un richiamo alle corse

Aston Martin DBX AMR24 è una versione speciale del SUV britannico che celebra il Team Aston Martin Aramco di Formula 1 e il suo impegno ai vertici del motorsport

Il SUV Aston Martin DBX AMR24, ispirato alle corse, non solo eredita l’identità della monoposto di Formula 1, ma anche quella della Medical Car ufficiale della competizione. Questo modello unisce il mondo esaltante della F1 con il SUV di lusso più dinamico e potente del mondo. Con una selezione di colori e finiture uniche, questo veicolo è progettato per offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Aston Martin ha optato per vernici come Podium Green, Onyx Black e Neutron White. Queste vernici sono completate dalle pinze dei freni in Aston Martin Racing Green o AMR Lime e dai cerchi Fortis da 23″ disponibili in nero opaco o lucido. Una placca motore esclusiva AMR24 aggiunge un tocco finale di raffinatezza.

L’abitacolo della DBX707 AMR24 è caratterizzato dall’allestimento Inspire Sport, disponibile in due varianti di colore: Nero Onyx monocolore con cuciture e finiture color Lime, o Nero Onyx/Verde Eifel bi-colore con cuciture a contrasto color Lime. La personalizzazione può essere ulteriormente accentuata con estesa fibra di carbonio e dettagli in cromo scuro. Gli esterni della DBX707 AMR24 vantano elementi in carbonio e cromo. Il logo Aston Martin è applicato in lamina sul cruscotto, mentre l’incisione AMR24 sulle portiere ne sottolinea l’unicità. Ogni dettaglio è stato curato per riflettere la combinazione di eleganza e sportività.

Aston Martin DBX AMR24: performance del veicolo

Non ci sono cambiamenti rispetto alla DBX originale per quanto riguarda le prestazioni. Il motore V8 biturbo da 4,0 litri eroga 707 CV e 900 Nm di coppia massima. Il cambio automatico “wet clutch” a 9 rapporti e il sistema di trazione integrale permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. La DBX707 AMR24 include un nuovo sistema audio sviluppato con Bowers & Wilkins e una postazione di ricarica wireless con un cinturino unico cucito a mano. Questi dettagli tecnologici elevano l’esperienza di guida, rendendola ancora più esclusiva. Mentre la DBX originale è già un veicolo impressionante, la versione AMR24 aggiunge un tocco di esclusività con le sue finiture personalizzate e i dettagli ispirati alla Formula 1. Tuttavia, le prestazioni rimangono invariate, garantendo lo stesso livello di potenza e velocità.

Aston Martin compete ai vertici dell’automobilismo mondiale, e questo si riflette nella DBX707 AMR24. Il coinvolgimento in Formula 1 ha un impatto significativo sul design e sulle prestazioni del veicolo, rendendolo una vera celebrazione del motorsport. Aston Martin ha annunciato che la DBX707 AMR24 Edition può essere ordinata da subito. I clienti interessati possono procedere all’acquisto tramite i canali ufficiali, con tempistiche di consegna che variano in base alla personalizzazione richiesta.

