Opel Frontera: al via gli ordini del nuovo SUV

Aperti gli ordini per il nuovo Opel Frontera, un SUV che combina design moderno, tecnologia avanzata e un ottimo rapporto qualità-prezzo

Opel Frontera è il nuovo SUV che promette di ridefinire il segmento grazie a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una gamma variegata e ricca di opzioni sia per motorizzazioni che per allestimenti, il Frontera è pronto a conquistare il mercato. Gli incentivi statali e Opel rendono l’acquisto ancora più interessante, con prezzi che partono da soli 20.000 euro. Il prezzo di listino del nuovo Opel Frontera varia a seconda della motorizzazione e degli allestimenti scelti. Grazie agli incentivi, i prezzi diventano molto competitivi. Gli incentivi sono disponibili per ordini effettuati entro il 31 luglio, quindi è il momento giusto per approfittarne. Il nuovo Opel Frontera Electric è disponibile a partire da 29.900 euro. Tuttavia, grazie agli incentivi statali e Opel, il prezzo scende a 27.400 euro durante la fase di lancio. Questa versione completamente elettrica offre un’ottima autonomia e performance eccezionali, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto ecologica senza compromessi. La versione ibrida del Frontera è disponibile a un prezzo di listino di 24.500 euro. Con gli incentivi, questo prezzo scende a 20.000 euro, rendendolo estremamente competitivo. Il Frontera Hybrid combina l’efficienza del motore elettrico con la potenza del motore a combustione interna, offrendo così una guida versatile e sostenibile.

Opel Frontera: allestimenti e motorizzazioni

La Frontera Edition include di serie un sistema di infotainment multimediale con display touch a colori da 10″, navigazione integrata e telecamera posteriore con sensori. Questo allestimento offre tutto il necessario per un’esperienza di guida confortevole e sicura. La Frontera GS, disponibile a un costo aggiuntivo di 2.000 euro, include tutte le caratteristiche della Edition più alcuni extra.

Di serie troviamo il tetto nero a contrasto, le barre al tetto, sedili, volante e parabrezza riscaldati, caricatore wireless per lo smartphone, cerchi in lega da 17” e Cruise Control adattivo. Questa versione è pensata per chi desidera il massimo del comfort e della tecnologia. Il nuovo Frontera è disponibile in diverse motorizzazioni, permettendo ai clienti di scegliere tra versioni completamente elettriche o ibride. Questa varietà offre la flessibilità di optare per la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze, sia in termini di prestazioni che di efficienza.

