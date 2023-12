Andre Braugher è morto a 61 anni la star di Brooklyn 99

L’attore vincitore di due Emmy Andre Braugher è morto lunedì dopo una breve malattia: questo il ricordo dei colleghi di Brooklyn Nine-Nine

Hollywood e il pubblico delle serie tv piange la morte, a soli 61 anni, dell’attore vincitore dell’Emmy Andre Braugher, la cui illustre carriera televisiva comprendeva ruoli nello straordinario poliziesco degli anni ’90 Homicide e nella più recente comedy poliziesca Brooklyn Nine-Nine.

Originario di Chicago, dopo gli studi alla Juilliard School di New York, alla fine degli anni ’80 Andre Braugher debuttò sul piccolo schermo con il ruolo del detective Winston Blake in un paio di film tv di Kojak. Nello stesso anno recitò per la prima volta anche sul grande schermo, nel film premio Oscar Glory – Uomini di gloria. Il ruolo della svolta arrivò poco tempo dopo, nel 1993. In Homicide, uno dei più grandi successi della tv americana, Braugher interpretò il detective Frank Pembleton, uno specialista degli interrogatori, personaggio ispirato all’eccentrico detective afroamericano del Dipartimento di Polizia di Baltimora Harry Edgerton. Nell’ultimo decennio si fece apprezzare dal 2013 nel secondo ruolo più importante della sua carriera: lo stoico capitano Raymond Holt in Brooklyn Nine-Nine, accanto a Andy Samberg. Nelle otto stagioni della comedy, Braugher mise a segno altre quattro nomination all’Emmy come migliore attore non protagonista.

Morto Andre Braugher: il ricordo dei colleghi di Brooklyn Nine-Nine

Le reazioni alla morte di Andre Braugher da parte dei colleghi di Brooklyn Nine-Nine sono state immediate e accorate. In un post su Instagram, Terry Crews ha scritto:

Non riesco a credere che te ne sia andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, riso con te, lavorato con te e condiviso 8 anni fantastici osservando il tuo talento insostituibile. Questo fa male. Mi hai insegnato così tanto. Sarò sempre grato per l’esperienza di conoscerti. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato com’è una vita ben vissuta.

L’account ufficiale di Brooklyn Nine-Nine ha invece pubblicato una sua foto sorridente, accompagnata dalle semplici parole “Per sempre il nostro capitano. Ti vogliamo bene, Andre“, alle quali non possiamo che associarci.

