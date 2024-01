Dragon Trainer: Gerard Butler prenderà parte al live action di Universal Pictures

Ha già lavorato alla trilogia di Dragon Trainer come doppiatore di Stoic l’Immenso, padre di Hiccup, ma ora Gerard Butler presterà il volto allo stesso personaggio nel live action

DreamWorks Animation aveva sviluppato una trilogia di Dragon Trainer (How To Train Your Dragon) ispirata ai libri di Cressida Cowell. I film d’animazione sono usciti dal 2010 al 2019 e hanno incassato più di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dato il successo a livello globale, la casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense Universal Pictures ha deciso di realizzare un live action di Dragon Trainer. Ricordiamo la sinossi della versione animata:

Hic è un giovane vichingo che, pur non essendo fisicamente possente come gli altri suoi compagni, vuole diventare un cacciatore di draghi. Durante l’addestramento Hic riesce a ferire accidentalmente un drago ritenuto particolarmente raro e pericoloso, Sdentato. Non essendo in grado di ucciderlo, Hic se ne prende cura e presto tra lui e Sdentato nasce un’insolita amicizia che cambierà non solo il modo di vedere il mondo da parte di Hic ma anche di tutta la sua tribù.

Dragon Trainer: il ruolo di Gerard Butler e la data di uscita del live action

Il film live action Dragon Trainer vedrà la presenza di attori in carne ed ossa, tra cui Gerard Butler nel ruolo di Stoic l’Immenso, padre del protagonista Hiccup. Vedremo anche Mason Thames e Nico Parker, rispettivamente nei ruoli di Hiccup e Astrid. Lexi Barta, VP of production development, si occuperà di supervisionare il film, prodotto da Marc Platt e Adam Siegel tramite Marc Platt Productions.

Potremo immergerci nuovamente nelle avventure che narrano della storia di un ragazzo vichingo e del suo drago, Sdentato. Per il live action, Universal Pictures ha scelto Gerard Butler perché aveva già doppiato Stoic l’Immenso. L’obiettivo era quello di mantenere una continuità con il cast originale. Il live action uscirà nelle sale americane il 13 giugno 2025.

