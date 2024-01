Nuova Ferrari 296 GTB da 868 CV: la supercar che ruggisce

Ferrari continua la sua produzione di auto sportive: ecco la Nuova Ferrari 296 GTB da ben 868 CV, il tuner tedesco rivede turbo e sistema di scarico per potenziare una supercar di per sé già potente, aggiungendo una carrozzeria affilata e cerchi da 22 pollici

La Ferrari rappresenta un vero e proprio orgoglio per il nostro paese, orgoglio rappresentato dal grande Enzo Ferrari (clicca qui per leggere la sua biografia). La carriera della leggendaria casa automobilistica italiana continua e tra le varie novità della Ferrari dal 2024 in poi, c’è la nuova Ferrari 296 GTB da ben 868 CV della Novitec, che ci ha abituato a numerosi tuning. Le prestazioni del tuner tedesco sono migliorate molto grazie alle sue elaborazioni che hanno reso ancora più potente la supercar. A questa lista si aggiunge per l’appunto la Ferrari 296 GTB, l’ibrida di Maranello, che è riuscita a raggiungere i 868 CV.

Il motore della Ferrari 296 GTB che scatena il tuono

Iniziamo dalla potenza del nuovo powertrain. Il 2.9 V6 biturbo ha rivisto la pressione del turbo e un nuovo sistema di scarico INCONEL, ovvero la stessa lega che usano nella Formula 1, che ha permesso al tuner di aggiungere 38 CV e migliorare le prestazioni di una supercar che già di per sé è una delle più potenti. Il tuner non ha dichiarato il nuovo 0-100 km/h, ma probabilmente ora la nuova Ferrari 296 GTB raggiunga la massima velocità in meno di 2,9 secondi, bruciando il cronometro. Esteticamente troviamo due terminali di scarico da 102 mm e pannelli in carbonio nel vano motore per aggiungere un tocco di esclusività, ma c’è dell’altro.

Novitec ha rinnovato la carrozzeria aggiungendo nuove appendici aerodinamiche in carbonio, calotte degli specchietti in carbonio e nuovi cerchi in lega da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore. Questi cerchi sono montati su pneumatici 255/30 ZR21 all’avantreno e 335/25 ZR22 al retrotreno. Ora la nuova Ferrari è ancora più vicina al terreno, con un’altezza ridotta di 35 mm grazie alle sospensioni regolabili. In caso di dossi o dislivelli, comunque, c’è la possibilità di alzare la zona anteriore dell’auto di 40 mm tramite un comando apposito. Per finire, questa supercar si può personalizzare al massimo, dal colore della carrozzeria alle modanature degli interni.

