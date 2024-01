OnePlus Ace3: arriverà in Europa come OnePlus 12R

Arriva OnePlus Ace3/12R: il nuovo smartphone di OnePlus che punta al mercato europeo con Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus è un’azienda cinese che si è fatta conoscere per i suoi smartphone di alta qualità a prezzi competitivi. Negli ultimi anni, OnePlus ha ampliato la sua gamma di prodotti, offrendo anche modelli di fascia media e bassa, ma senza rinunciare alla cura del design e delle prestazioni. Uno dei nuovi smartphone che OnePlus ha lanciato sul mercato cinese è il OnePlus Ace3, un dispositivo che si colloca nella fascia medio-alta e che promette di offrire un’ottima esperienza utente grazie a un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100 W.

OnePlus Ace3: caratteristiche tecniche

Il OnePlus Ace3 è stato presentato ufficialmente il 4 gennaio e sarà disponibile in pre-ordine in Cina da domani 8 gennaio in tre colorazioni: Sand Gold, Iron Gray e Cool Blue. Il prezzo varia a seconda della configurazione di memoria scelta: 12/256 GB a 2.599 yuan (circa 333 euro), 16/512 GB a 2.999 yuan (circa 385 euro) e 16/1 TB a 3.499 yuan (circa 450 euro).

Ma il OnePlus Ace3 non resterà un’esclusiva del mercato cinese: infatti, lo smartphone arriverà anche in Europa, ma con un nome diverso: OnePlus 12R. Si tratta del primo modello della serie R di OnePlus ad essere commercializzato al di fuori di Cina e India, e sarà presentato ufficialmente insieme al OnePlus 12 il 23 gennaio alle ore 15 (ora italiana).

Similitudini con il OnePlus 12R Europeo

Il OnePlus 12R sarà sostanzialmente identico al OnePlus Ace3 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ma potrebbe avere qualche differenza nel design e nel software. Il sistema operativo sarà Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14, mentre il prezzo potrebbe essere leggermente superiore rispetto a quello cinese.

Il OnePlus Ace3/OnePlus 12R si presenta quindi come uno smartphone molto interessante, che offre un buon rapporto qualità-prezzo e che potrebbe attirare l’attenzione di molti utenti alla ricerca di un dispositivo potente, elegante e con una grande autonomia. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli su questo nuovo smartphone di OnePlus.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone OnePlus? Li acquisterete quando saranno disponibili? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.