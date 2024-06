Donald Sutherland: morto uno degli attori più importanti del cinema

Oggi, 20 giugno, ci è giunta la triste notizia della scomparsa di uno degli attori più importanti della storia del cinema. Donald Sutherland è morto e la notizia ci è stata data da The Hollywood Reporter

Il grande Donald Sutherland è venuto a mancare di recente. Era uno dei più grandi attori della storia del cinema, famoso per aver recitato in film come Novecento di Bernardo Bertolucci del 1976 e dalla più recente saga cinematografica Hunger Games. Donald Sutherland è morto a 88 anni e ad annunciarlo è stato il figlio Kiefer, condividendo un post sui social. L’attore canadese ha esalato il suo ultimo respiro a Miami dopo una lunga malattia che ha combattuto per tanti anni. Donald è nato nel 1935 da una famiglia di origini scozzesi a Saint John, una cittadina canadese del Nuovo Brunswick ed è cresciuto ad Halifax. Nella sua carriera ha partecipato a più di 180 film e ha vinto l’Oscar nel 2017.

Morto Donald Sutherland, una lunga carriera attoriale

Il suo debutto nel cinema è stato in un film italiano, Il castello dei morti vivi, del 1964, per la regia di Luciano Ricci e Lorenzo Sabatini. Nel 1968 appare in Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, ma ottiene il vero successo con M.A.S.H di Robert Altman, nel 1970, dove ha interpretato il Capitano Benjamin Franklin in un ospedale da campo Usa durante la guerra in Corea. Ha lavorato anche con altri grandi attori come Robert De Niro e Gerard Depardieu nel film Novecento di Bernardo Bertolucci del 1976. Nello stesso anno interpreta Giacomo Casanova in Casanova, girato completamente nel teatro 5 di Cinecittà. Nel 2007 è stato il protagonista della serie tv Dirty sexy money e nel 2017 ha vinto l’Oscar per il film drammatico Elia & John, the leisure seeker di Paolo Virzi. Si è sposato tre volte e due dei figli che ha avuto da Shriley Douglas, ovvero Rossif e Kiefer, hanno seguito le orme del padre diventando attori.

Una lunga carriera che verrà sicuramente ricordata. Voi in quale film o serie lo avete apprezzato di più? Ditecelo con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.