Disney Plus propone molte novità nel mese di dicembre, tra prime visioni assolute e nuovi titoli aggiunti in catalogo. Scopriamo insieme le novità del mese di dicembre.

Il mese di dicembre sulla piattaforma on demand Disney Plus si apre in grande stile con molti titoli in prima visione e consigli da non perdere su grandi classici che sono arrivati in catalogo.

Disney Plus: i nuovi arrivi del mese di dicembre

Tra i consigli del mese di dicembre, sicuramente The Willow, la serie che vede il ritorno di Warwick Davis nei panni del leggendario stregone. Ci troviamo diversi anni dopo il film originale, in cui Willow guida un gruppo di improbabili eroi verso una missione pericolosa di salvataggio che attraversa i mondi dell’immaginazione. La serie ha debuttato sulla piattaforma a novembre, ma si presenta al pubblico con un episodio a settimana, che viene caricato sulla piattaforma ogni mercoledì.

Ci sono anche dei titoli da poco aggiunti, che stanno avendo molto successo sulla piattaforma. Tra questi, Come per Disincanto e vissero tutti felici e scontenti, sequel della commedi musicale Come d’incanto, grande successo di blockbuster. Torna il cast originale, con Amy Adams e Patrick Dempsey che nel sequel sono sposati da quindici anni, ma alcuni cambiamenti stanno per arrivare nelle loro vite.

Non manca anche un legal drama per tutti gli appassionati del genere, si tratta di Reasonal Doubt e anche un titolo per tutta la famigla, in particolare i più piccoli: si tratta di Zootropolis + una serie di cortometraggi tratti dal cartone animato vincitore dell’Oscar come miglior film di animazione.

Per gli amanti della documentaristica, c’è un interessante titolo che mescola serialità, documentario e biografia ed è Fire of love. Una serie che narra la veria storia di Katia e Maurice Kraft, due scienziati che girarono tutto il mondo alla ricerca di vulcani in eruzione. Morirono nel 1991 lasciando in eredità molti studi e ricerche, che sono stati raccolti dai loro diari e hanno permesso la realizzazione di questa serie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.