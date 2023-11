Le rivoluzionarie innovazioni di Tineco: facilità e divertimento nelle pulizie domestiche

Tineco, azienda specializzata in elettrodomestici intelligenti, introduce quattro straordinarie novità per i suoi dispositivi dedicati alla manutenzione domestica

Gli aspirapolvere senza filo sono ormai divenuti un indispensabile complemento domestico, fornendo agli utenti praticità e flessibilità. Tuttavia, una delle principali preoccupazioni dei consumatori riguarda la durata limitata della batteria, che comunemente si attesta sui 1-2 anni. Questo limite non solo rende il dispositivo inutilizzabile, ma solleva anche dubbi sul rapporto costo-efficacia.

I nuovi prodotti di Tineco rappresentano una soluzione avanzata a questa problematica, sostituendo i sistemi convenzionali con le Pouch Cells, batterie al litio caratterizzate da celle “a sacchetto”. Questo significativo progresso non solo rivoluziona la durata delle batterie, ma offre anche un’alternativa più sostenibile e sicura.

Grazie a un design strutturale più robusto, la batteria è protetta in modo sicuro da una pellicola, con una distribuzione uniforme della corrente per evitare il surriscaldamento e un nucleo elettrico di migliore qualità per un ripristino rapido della temperatura della batteria.

Le batterie con Pouch Cells sono integrate nei modelli PURE ONE STATION Pet, FLOOR ONE S7 Combo e FLOOR ONE S7 Steam.

L’ultimo aspirapolvere intelligente di Tineco, il PURE ONE STATION Pet, presenta una funzione di autopulizia a percorso completo. Il sistema preciso di Tineco non limita l’autopulizia al solo contenitore della polvere, ma coinvolge l’intera macchina, comprese spazzole, tubi, contenitore della polvere e filtro HEPA.

Grazie all’OmniHub 4-in-1, basta posizionare l’aspirapolvere nella stazione per completare l’intero processo di pulizia. Con una capienza del vano di scarico di 3 litri, gli utenti possono godere di una pulizia senza problemi per fino a 60 giorni senza svuotamenti frequenti.

Il nuovo aspirapolvere Tineco, il PURE ONE STATION Pet, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 799 euro.

Pulizia completa di tutta la casa con un unico dispositivo

Le moderne pulizie domestiche richiedono diversi strumenti e un considerevole investimento di tempo per ottenere risultati soddisfacenti. Tineco ha sviluppato la soluzione pratica FLOOR ONE S7 COMBO, dotata di SwitchPro Motor, che consente al dispositivo di trasformarsi da lavapavimenti ad aspirapolvere, strumento per le fessure o mini-spazzola, offrendo una pulizia completa della casa.

Il rullo spazzola e il tubo sono lavati con acqua dolce utilizzando il sistema autopulente aggiornato per garantire una pulizia accurata. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni e si asciuga con l’asciugatura centrifuga dell’aria, rendendo la spazzola più soffice e asciutta, riducendo al contempo gli odori.

Il modello Tineco FLOOR ONE S7 Combo è ora disponibile su Amazon a 899 euro.

Rimozione di macchie ostinate senza sostanze chimiche

Alcune macchie rappresentano sfide particolari nelle pulizie domestiche, specialmente in ambienti con bambini o animali. FLOOR ONE S7 Steam di Tineco offre una soluzione senza l’uso di sostanze chimiche, grazie alla tecnologia HyperSteam che garantisce una pulizia ad alta temperatura, eliminando il 99,9% dei batteri nocivi.

Con due modalità per affrontare grandi disordini o singole macchie ostinate, il vapore si disperde a 284° F, garantendo un ambiente igienico.

Il nuovo dispositivo di pulizia Tineco, FLOOR ONE S7 Steam, è ora disponibile su Amazon a 699 euro.

Tineco si impegna a dare priorità agli utenti, a fornire soluzioni autentiche alle loro sfide di pulizia e a migliorare la loro qualità di vita. Per maggiori informazioni su Tineco, visitate il sito https://it.tineco.com/.

