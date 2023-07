Lando: Donald Glover scriverà la serie Star Wars

Donald Glover protagonista e autore della serie tv Lando. Nata dall’Universo di Star Wars, incentrata sul giovane Lando Calrissian, personaggio interpretato dallo stesso Glover in Solo: A Star Wars Story

Secondo le tue ultime notizie trapelate sul web; l’attore Donald Glover è pronto a prendere in mano il prossimo progetto Star Wars, con la serie Lando. Inglobato nelle vesti di protagonista e autore; la notizia rimbalzata sul web conferma l’addio al progetto Disney+, del precedente sceneggiatore, Justin Simien.

Lando futura serie tv tratta dall’immenso Universo di Star Wars, avrebbe ora due autori al lavoro di scrittura. Donald Glover, difatti, sarà affiancato da suo fratello Stephen. Ecco un estratto della prima apparizione di Lando nel film Solo: A Star Wars Story.

Lando: Donald Glover e l’esordio nell’Universo Star Wars

Donald Glover ha fatto il suo primo ingresso nell’Universo di Star Wars, grazie all’interpretazione avuta in Solo: A Star Wars Story. Film fortemente attaccato dalla critica e poco convincente; ha portato e fatto brillare sul grande schermo un’impeccabile interpretazione dell’attore, impegnato a vestire i panni di Lando Calrissian.

Ruolo di grande impatto quello di Glover, tanto da convincere Disney+ a dedicare una serie limitata basata sulla figura stessa di Lando. Progetto annunciato già nel 2020; aveva visto impegnato all’epoca, il regista de La casa dei fantasmi, Justin Simien. Ora, dopo il ritiro Simien dal progetto; sarà compito di Donald Glover insieme a suo fratello Stephen prendere l’impegno di scrivere la futura serie tv Star Wars.

Accordo nato prima ancora degli scioperi che hanno colpito le scene hollywoodiane, ha visto cogliere grande entusiasmo per la grande novità. Così come dichiarato da Donald Glover ad aprile su un possibile nuovo accordo con Lucasfilm:

Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando. È divertente essere lui. Deve solo essere il modo giusto per farlo. Il tempo è prezioso. Negli ultimi due anni, con tutto quello che è successo abbiamo capito il valore del tempo

