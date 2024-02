Daredevil: Born Again, vedremo Jessica Jones?

Sul suo profilo Instagram, Krysten Ritter ha postato una foto in cui indossa la stessa maglia che utilizzava per la serie tv Jessica Jones, la rivedremo in Daredevil: Born Again?

Dopo aver scoperto che nella serie tv di Daredevil torneranno anche Foggy Nelson e Karen Page, ora arriva un altro indizio. L’attrice statunitense Krysten Ritter ha pubblicato una foto su Instagram molto sospetta che ci ha fatto raddrizzare le orecchie. Dopo aver reso canonica la serie tv Netflix di Daredevil e aver confermato anche il ritorno di The Punisher di Jon Bernthal, ora i fan si chiedono se faranno tornare nella serie anche Jessica Jones. Il personaggio ha mantenuto sulle spalle un’intera serie tv da tre stagioni, diventando uno dei personaggi più amati di Defenders. Quante possibilità ci sono che appaia nel Marvel Cinematic Universe? L’attrice ha espresso più volte la sua disponibilità, magari faranno ricomparire Jessica Jones proprio in Daredevil: Born Again?

Krysten Ritter shares a new video on Instagram wearing the same shirt as Jessica Jones with the caption: “IYKYK” 👀 pic.twitter.com/pYHVVEuZ0t — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 30, 2024

Il ritorno di Jessica Jones in Daredevil: Born Again? La Ritter ci stuzzica

La nuova serie tv di Daredevil ha iniziato le riprese da alcuni giorni, lanciando degli spunti per eventuali ritorni. La gente continua a chiedersi quale sarà il ruolo di Jessica Jones all’interno dell’MCU, soprattutto dopo che Matt Murdock e Kingpin della serie tv Netflix sono diventati ufficialmente canonici. La speranza di rivedere il personaggio è risalita quando l’attrice ha condiviso sul suo profilo un post dove indossa una maglietta che indossava nella serie tv di Jessica Jones, con la didascalia “se lo sai, lo sai”. Curioso che l’attrice abbia condiviso il post proprio ora che le riprese sono in corso, è molto probabile che volesse dirci che Jessica Jones tornerà in Daredevil: Born Again.

Il personaggio potrebbe tornare per aiutare Matt Murdock a fermare la campagna di Kingpin, che vuole diventare sindaco di New York. Matt, infatti, potrebbe aver bisogno di un investigatore privato per provare che Kingpin non è un uomo adatto per prendere in mano un potere del genere, e quell’investigatore potrebbe essere proprio la nostra amata Jessica Jones. Al momento però è solo un’ipotesi, ma non ci sembra del tutto impossibile, considerando tutti i grandi ritorni che stiamo vedendo direttamente sul set.

Voi cosa ne pensate? Rivedremo davvero Jessica Jones nella serie? Ditecelo nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altri aggiornamenti su Daredevil: Born Again e molto altro, sia sulla Marvel che sul cinema in generale.

