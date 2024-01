Daredevil Born Again: gli episodi non hanno un numero certo

Al momento non siamo ancora certi su quanti saranno i numeri degli episodi che comporranno Daredevil Born Again, l’attesissima serie Marvel dove farà ritorno il Daredevil e il Kingpin della serie tv Netflix, lasciandoci col fiato sospeso su cosa aspettarci dalla nuova serie Marvel

Inizialmente il presidente dei Marvel Studios, il grande Kevin Feige, aveva rivelato che gli episodi della nuova serie Daredevil Born Again sarebbero stati ben 18, come abbiamo anche scritto in questo articolo. Purtroppo, però, (o magari per fortuna), i Marvel Studios hanno deciso di riscrivere la sceneggiatura, rendendo la serie Netflix canon nel Marvel Cinematic Universe. Probabilmente la riscrittura degli episodi è dovuta proprio a questo cambio di rotta, che dovrebbe portare a più collegamenti alla terza stagione di Daredevil. Il numero degli episodi, però, rimane tutt’ora un mistero, ma se la Marvel si attiene a quanto fatto su Netflix, magari inserendo la serie in Marvel Spotlight, potrebbe essere una delle migliori serie Marvel.

Episodi di Daredevil Born Again: la parola a Vincent D’Onofrio

In una recente intervista, Vincent D’Onofrio, l’attore che ha interpretato Wilson Fisk, alias Kingpin, nella serie Netflix, in Hawkeye e recentemente in Echo, ha parlato degli episodi che comporranno la serie tv su Daredevil. L’attore ha rivelato che il numero degli episodi continua a cambiare, specificando però che le serie tvo con più episodi hanno più benefici, questo quindi ci fa pensare che Daredevil Born Again avrà più di dieci episodi. L’attore ha inoltre aggiunto che tra pochi giorni ricominceranno a girare le scene, e che gireranno nelle strade più famose di New York. Visiteranno teatri di posa, esterni famosi a Brooklyn, Manhattan, Chelsea e altri posti del genere.

Con le parole del nostro caro Vincent D’Onofrio possiamo quindi stare sicuri su una cosa: gli episodi saranno sicuramente più di una decina, rimanendo quindi sull’idea che la serie debba essere lunga, in modo da raccontare una storia ben costruita. Cosa ne pensi? Faccelo sapere con un commento qui sotto e continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.