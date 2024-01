Minecraft: nel cast anche Kate McKinnon e Jemaine Clement

Questo è uno degli adattamenti in live action più attesi dell’anno a cui si stanno aggiungendo attori molto conosciuti e amati: nel cast di Minecraft ora ci sono anche Kate McKinnon e Jemaine Clement

Il film di Minecraft, che ora sta girando le riprese in Nuova Zelanda, si arricchisce sempre di più. Precedentemente abbiamo scoperto che nel film ci sarà Jack Black, una grande aggiunta che porterà molta gente a vedere il film. Ora perù il cast di Minecraft si arricchisce con Kate McKinnon (vista recentemente in Barbie, trovi qui la sua filmografia completa) e con Jemaine Clement. Il film è basato su uno dei videogiochi più popolari del mondo che ha venduto oltre le 300 milioni di copie e vanta ben 140 milioni di giocatori attivi mensilmente.

Jemain Clement e Kate McKinnon nel cast di Minecraft

Gli attori che erano già stati confermati per il film di Minecraft sono Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene e Jennifer Coolidge. Adesso al cast di Minecraft si aggiungono Kate McKinnon, famosa per il noto late show Saturday Night Live e Jemaine Clement, che ha recitato in Flight of the Conchords. Al momento non sappiamo quali saranno i loro personaggi e non hanno confermato nemmeno chi sarà lo sceneggiatore ad occuparsi della scrittura del film. Sappiamo però che il regista sarà Jared Hess e che Minecraft è realizzato in collaborazione tra Warner Bros, Vertigo e Legendary.

Non sappiamo ancora i dettagli sulla trama, ma trattandosi di un adattamento basato su un videogioco con grafica “a blocchi” dove puoi letteralmente creare qualsiasi cosa grazie a un po’ di creatività, nel film può succedere davvero di tutto. Non possiamo fare altro che aspettare per scoprire cosa succederà e cosa vedremo nel film, magari potremmo farci un’idea già col primo trailer. Speriamo solo che il progetto sia realizzato bene e che ci mettano l’anima del gioco.

Cosa ne pensi? Il cast del film ti ispira? Almeno su questo siamo sicuri: il cast ci piace. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.