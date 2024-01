Emily in Paris avrà ufficialmente una quarta stagione

Netflix ha ufficializzato l’uscita di una quarta stagione di Emily in Paris. Emily Cooper è pronta a tornare in scena: tutto quello che c’è da sapere

Il 10 gennaio 2022 Netflix ha annunciato il rinnovamento di Emily in Paris per la quarta stagione. Ovviamente di questo quarto capitolo ancora non si conosce ancora nulla. In effetti al momento ci troviamo ancora abbastanza lontani da poter avere qualche certezza riguardo eventuali anticipazioni sulla trama. All’inizio della serie vediamo la protagonista, una giovane americana di Chicago, Emily Cooper, che si trasferisce a Parigi per lavoro. Il suo trasferimento è stato dettato dal dover portare il punto di vista americano in una compagnia di marketing francese. Trova subito qualche difficoltà ad integrarsi soprattutto con i suoi colleghi, ma riesce a dimostrare sul posto di lavoro il proprio valore, riesce, quindi ad affermare di essere degna di Parigi e di rimanere lì, tanto da riuscire ad ottenere una nuova offerta di lavoro. Anche la vita privata di Emily è messa parecchio in gioco a Parigi, ma alla fine sembra che solo il vicino di casa Gabriel riesca a fare breccia nel suo cuore. Tuttavia Gabriel non si trova in una posizione semplice.

Emily in Paris quarta stagione, le riprese

L’interprete di Emily stessa, Lily Collins durante il Tudum 2023, ha annunciato che nella quarta stagione di Emily in Paris, è possibile che si possano scavalcare i confini francesi ed arrivare anche in altre destinazioni europee, magari anche in Italia. Ovviamente, al momento non è possibile sapere la data di uscita della quarta stagione di Emily in Paris. Si sa soltanto che le riprese avrebbero dovuto iniziare a Parigi tra la fine dell’estate scorsa e l’inizio dell’autunno, tuttavia visto lo sciopero di attori e sceneggiatori che ha paralizzato gran parte delle produzioni è stato rinviato il tutto. Come sappiamo, verso fine settembre, WGA ha trovato un accordo con AMPTP e lo sciopero è cessato. Lo stesso è accaduto per gli attori nei primi giorni di novembre. Perciò sembra che il set della quarta stagione di Emily in Paris aprirà per Gennaio 2024, infatti, la produzione è iniziata proprio nel suddetto mese, sono stati proprio i profili social di Netflix a rivelarlo. Perciò c’è speranza di poter vedere la serie entro la fine dell’anno, bisogna solo vedere come si evolveranno le cose.

