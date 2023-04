In una recente intervista, James Gunn ha confermato che, in futuro, un crossover tra Marvel e DC sarebbe possibile. Scopriamo i dettagli

Non possiamo negarlo, ormai il mondo del cinema è diventato un territorio imprevedibile, in grado di creare progetti sempre nuovi e inimmaginabili. Solo qualche mese fa, ad esempio, l’idea di un reboot riguardante Harry Potter sembrava impensabile; ora invece non si parla d’altro. È probabile che questa notizia dovrà lasciare spazio anche ad un’altra news, lanciata alcuni giorni fa. James Gunn è tornato infatti a parlare di possibili crossover tra l’universo Marvel e quello DC. Scopriamo cosa avrebbe detto il regista in merito.

Le parole di James Gunn | Crossover tra Marvel e DC? Discussioni in corso

In occasione dell’uscita al cinema di Guardiani della Galassia Vol.3, prevista per il 5 maggio, James Gunn, dal 1 novembre 2022 co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, è tornato a parlare della possibilità di realizzare un crossover tra Marvel e DC. Ecco le sue parole:

Sicuramente, ora che sono a capo della DC è più probabile che un incontro tra i due universi accada. Gli anni di lavoro che ci aspettano sono molti e anche se per ora vorremmo concentrarci sul mondo DC, mai dire mai. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo mai parlato, anche se sono state discussioni molto leggere e divertenti.

Ciò non toglie che Gunn reputi la creazione di questo crossover una possibilità concreta. Questo grazie anche al rapporto di amicizia che lo lega al presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, con cui mantiene sani rapporti, che gli permettono di discutere di queste possibilità.

Penso che ci sia la possibilità di creare questo crossover; sarebbe una cosa divertente da vedere. Ma credo anche che l’importante sia concentrarsi per rendere entrambi gli universi Marvel e DC forti. Io e Kevin Feige siamo cari amici, parliamo in continuazione ed è probabilmente questo il crossover che amo di più. La rivalità tra Marvel e DC ci sarà sempre, ma l’importante per me è incoraggiare l’esperienza cinematografica.

Tempo al tempo

Un altro elemento che fa ben sperare è il fatto che anche Kevin Feige abbia confessato che la possibilità di questo crossover non sia da scartare. Sicuramente questa sarebbe una bellissima notizia per gli amanti di questo genere, che probabilmente non vedrebbero l’ora di vedere i loro beniamini tutti insieme nel medesimo film. Chissà se questa idea vedrà mai la luce, trasformandosi in qualcosa di più concreto, certamente un progetto simile richiederebbe un lavoro di molti anni. Noi di tuttoteK non perdiamo le speranze che un giorno, tutto questo, accadrà davvero!

