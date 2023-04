Cougar Cratus: un case per PC personalizzabile con infinite opzioni di modifica

Il nuovo case Cratus di Cougar offre caratteristiche innovative per creare una postazione di gioco completamente personalizzata. Prestazioni termiche ottimali, flessibilità di raffreddamento totale, illuminazione dinamica e molto altro ancora

Cougar presenta Cratus, uno straordinario e iconico chassis per PC mid-tower. Il telaio in tubi d’acciaio lavorati con precisione di Cratus offre un’incredibile resistenza e stabilità, sfidando la percezione di una cornice ed esoscheletro minimi. Grazie ai quattro pannelli in vetro temperato sagomati, gli appassionati di rig possono trasformare l’ampio spazio all’interno in una mostra dioramica per le loro abilità di modding e la loro creatività.

Dettagli sul nuovo case Cougar Cratus

Con un’innovazione rivoluzionaria e all’avanguardia nel settore, COUGAR ha applicato i principi della convezione termica per ottenere prestazioni termiche ottimali. Una disposizione interna angolata dirige una corrente ciclica di aria calda che sale e aria fredda che scende per garantire il massimo flusso d’aria. Inoltre, l’ampio supporto per una miriade di soluzioni di raffreddamento garantisce che i componenti ad alte prestazioni siano sempre protetti dal surriscaldamento. Il Cratus è l’apice del design e dell’ingegneria di COUGAR. Prendendo come punto di ispirazione il glifo “C” del suo nome, il Cratus integra la funzionalità con l’arte, completando la forma con un’illuminazione abbagliante e rimuovendo tutte le barriere all’espressione creativa con un’ingegnosa gestione dei cavi.

Case Cougar Cratus: quando la precisione incontra l’arte

Cratus combina tubi d’acciaio lavorati con precisione e vetro temperato sagomato, in una sintesi di scultura e artigianato a zero emissioni. I pannelli colorati offrono spazio in abbondanza per i componenti di fascia alta e per le infinite opzioni di modding. Ispirato ai principi della convezione del calore, il layout interno è stato progettato con un angolo elevato che garantisce prestazioni termiche e flusso d’aria superiori e offre spazio extra per l’alimentatore. L’architettura di Cratus integra perfettamente la funzionalità con l’estetica: connettori robusti e maniglie di facile trasporto si integrano organicamente nella struttura, offrendo stabilità e robustezza senza compromettere l’aspetto estetico.

Illuminazione dinamica

Una caratteristica barra luminosa sottolinea la cornice minimalista e un pulsante RGB dedicato permette di controllare una serie di effetti luminosi. Il controller LED integrato è compatibile con la connessione ARGB a 5 V della scheda madre per la sincronizzazione dell’illuminazione a livello di sistema. Grazie all’eccellente supporto per una scheda madre E-ATX, schede grafiche da 460 mm, due HDD da 3,5″ e tre SSD da 2,5″, il potente Cratus è in grado di ospitare anche i sistemi più estremi. L’instradamento semplice e veloce dei cavi in un ampio spazio di 45 mm attraverso un coperchio incernierato permette di mostrare una visione pulita e senza ostacoli della vostra costruzione. Il design a telaio aperto supporta radiatori di raffreddamento ad acqua fino a 360 mm, un dissipatore della CPU da 190 mm e 9 ventole. La possibilità di ottimizzare il sistema di raffreddamento con una libertà senza precedenti protegge il vostro impianto dal surriscaldamento anche durante le sessioni più intense.

Prezzo e disponibilità del nuovo case Cougar Cratus

Disponibile già da ora, il nuovo case di casa Cougar è presente sul mercato ad un prezzo di vendita di 499 dollari. Il prezzo e la disponibilità possono variare leggermente a seconda del paese.

E voi ? Cosa ne pensate di questo nuovo case Cougar Cratus ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).